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5 коварных ошибок при доливке антифриза, которые могут вывести двигатель из строя

5 коварных ошибок, которые совершают водители при доливке антифриза в машину
Авто

Регулярная проверка уровня технических жидкостей в автомобиле — важная часть ухода за машиной, которую многие водители игнорируют. Портал NJCar напомнил, что особенно важно следить за уровнем охлаждающей жидкости (антифриза), ведь неправильная доливка может привести к серьёзным проблемам с двигателем и системой охлаждения.

5 коварных ошибок, которые совершают водители при доливке антифриза в машину
Фото: Wikipedia by fir0002, CC BY 2.0

Одна из частых ошибок водителей — это проверка уровня антифриза при горячем двигателе. При этом часть жидкости уже находится в системе, что может исказить реальную картину. Кроме того, открытие крышки бачка при нагретом моторе опасно: можно получить ожоги от пара.

Проверять уровень антифриза следует только на холодном двигателе, когда система не под давлением и жидкость ещё не начала расширяться.

Важно также следить за правильным уровнем жидкости: она должна находиться между отметками MIN и MAX на расширительном бачке. Перелив антифриза может привести к повышенному давлению в системе, что создаёт риск поломки различных компонентов — от патрубков до радиатора.

Ещё одна распространённая ошибка — это смешивание разных видов антифризов. Водители часто полагаются на цвет жидкости, не учитывая, что различные составы могут сильно отличаться по химическим свойствам. Это может вызвать образование осадка в системе охлаждения, что нарушит её работу и приведёт к перегреву двигателя.

Также водителям не стоит забывать проверять исправность крышки расширительного бачка. Если при открытии капота вы замечаете деформацию патрубков, это может указывать на неисправность вакуумного клапана.

А при прогреве двигателя должен быть слышен шипящий звук при откручивании крышки — это признак исправности предохранительного клапана. В случае их поломки крышку следует немедленно заменить.

Уточнения

Антифриз (от греч. ἀντι- — против и англ. freeze — замерзать) — общее название для жидкостей, не замерзающих при низких температурах.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Игорь Моржаретто
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