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Штрафы до 50 000 рублей: за что ГАИ наказывает водителей на заправках

3 нарушения, за которые ГАИ лишает прав и штрафует водителей на автозаправках
1:58
Авто

Правила поведения на автозаправочных станциях (АЗС) не только обеспечивают безопасность, но и помогают избежать серьёзных штрафов, которые могут существенно ударить по карману водителей. Владелец одной из АЗС поделился с порталом NJCar важными нюансами, за которые ГАИ активно штрафует на территории заправок.

3 нарушения, за которые ГАИ лишает прав и штрафует водителей на автозаправках
Фото: freepik.com is licensed under public domain

АЗС — это объекты повышенной опасности, и любые нарушения здесь могут не только привести к штрафам, но и к лишению водительских прав. Курение на территории заправки, например, карается штрафом от 500 до 1500 рублей, а ремонт автомобиля вблизи топливных колонок — это уже значительно более серьёзное нарушение, с возможными штрафами до 50 000 рублей, как указано в статье 20.4 КоАП РФ.

Заправка автомобиля с работающим двигателем — ещё одна ошибка, за которую водителям придётся расплатиться крупными суммами. Нарушение этого правила может привести к опасным ситуациям, и законом оно строго контролируется. Помимо этого, стоит помнить, что на территории АЗС действуют правила дорожного движения, и даже такие простые ошибки, как повреждение заправочного пистолета или парковка на местах для инвалидов, обернутся серьёзными последствиями.

Нарушение правил и отказ компенсировать ущерб может грозить лишением прав на срок до полутора лет или арестом до 15 суток, согласно части 2 статьи 12.27 КоАП РФ.

Также важно соблюдать дорожные знаки и скоростной режим. Заезд под запрещающий знак («кирпич») влечёт штраф в размере 500 рублей, а превышение скорости на территории АЗС может обойтись водителям в сумму от 500 до 5 000 рублей или даже стать причиной лишения водительского удостоверения на срок до полугода.

Уточнения

Автомоби́льная запра́вочная ста́нция (АЗС, бензоколонка, автозаправка, заправка) — комплекс оборудования на придорожной территории, предназначенный для заправки топливом транспортных средств.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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