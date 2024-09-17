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Как неправильное отключение аккумулятора может сломать вашу машину

Какую клемму первой снимать с аккумулятора, чтобы уберечь электронику в машине
1:35
Авто

Многие автомобилисты часто сталкиваются с проблемами, связанными с аккумулятором: окисление клемм, разряд батареи. Эксперты подчеркивают важность правильного порядка снятия клемм аккумулятора, чтобы избежать повреждения электроники и лишних затрат на ремонт.

Какую клемму первой снимать с аккумулятора, чтобы уберечь электронику в машине
Фото: Wikipedia by Frettie is licensed under GNU Free Documentation License

Особенно это касается современных автомобилей, таких как Audi и BMW, где отключение батареи может вызвать блокировку системы и потребовать обращения к официальному дилеру.

В бюджетных автомобилях последствия отключения аккумулятора проще, но сброс настроек мультимедийной системы тоже может создать неудобства. Кажется, что снятие клемм — простая задача, но эксперты рекомендуют начинать с "минусового" провода.

Это важно, так как металлический ключ, используемый для работы с клеммами, может стать проводником тока. Случайный контакт с кузовом может привести к короткому замыканию и поломке системы управления автомобилем.

После отсоединения минусового провода процесс становится безопаснее. Рекомендуется использовать изолирующую заглушку для предотвращения случайного контакта. Установка нового аккумулятора или чистка клемм должны проводиться в обратном порядке: сначала фиксируется аккумулятор, затем подключается положительный провод, и только после этого — минусовой.

Когда оба провода надежно закреплены, можно запускать двигатель. Восстановление настроек мультимедийной системы завершает процесс, после чего автомобиль готов к использованию.

Уточнения

 
Автомоби́льный аккумуля́тор (точнее — автомобильная кислотная батарея; сокр. АКБ) — тип электрической аккумуляторной батареи, применяемый в автомобильном или мототранспорте.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Игорь Моржаретто
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