Осмотр стёкол авто с пробегом не всегда подскажет, была ли машина в ДТП

Раньше одним из популярных и достаточно надёжных способов проверить, был ли автомобиль в аварии, являлся осмотр стёкол. Считалось, что если боковые и тем более лобовое стекло оригинальные, то серьёзных ДТП не было. Даже если у автомобиля было много владельцев (иногда продавцы говорят, что это "одна большая семья").
Однако полагаться только на "стеклянный тест" не стоит — можно столкнуться с обманом, пишет портал "Автовзгляд".
Маркировки на стёклах научились подделывать. Для этого с оригинальных стёкол удаляют штампы и наносят новые по заказу с нужным годом выпуска.
Поэтому на рынке можно встретить автомобили с некачественными китайскими стёклами, которые выдают за оригинальные Pilkington для Lexus. Такая процедура стоит от 1000 рублей. По словам экспертов, найти мастера, который может её выполнить, проще, чем автомобиль с действительно оригинальными стёклами.
Тест (от англ. test «испытание, проверка») или испытание — способ изучения глубинных процессов деятельности системы, посредством помещения системы в разные ситуации и отслеживание доступных наблюдению изменений в ней.
Экспе́рт (от лат. expertus — опытный) — специалист, проводящий экспертизу, то есть приглашённое или нанимаемое лицо для выдачи квалифицированного заключения или суждения по вопросу, рассматриваемому или решаемому другими людьми, менее компетентными в данной области.
Pravda.Ru публикует перевод материала американского Military Watch об утрате ВВС Украины.