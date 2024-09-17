Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
"Яндекс Аренда" назвала август рекордным по активности арендаторов в этом году
Почему стоит добавить кизил в свой рацион?
Джефф Безос упал на третье место в списке богатейших людей мира
Стоимость аренды квартир почти сравнялась с платежами по ипотеке
Санья является одним из самых популярных городов Китая — исследование
GBE: предки современных ездовых собак возникли в Сибири около 12 тыс. лет назад
Скраб для лица с куркумой своими руками от прыщей и постакне
Аренда квартир на российских курортах подорожала до 8,4 тысяч рублей за ночь
Эксперт по фэншую Старун поделилась, из какой посуды нельзя есть

Осмотр стёкол авто с пробегом не всегда подскажет, была ли машина в ДТП

"Стеклянный тест" может подвести покупателей авто с пробегом
1:00
Авто

Раньше одним из популярных и достаточно надёжных способов проверить, был ли автомобиль в аварии, являлся осмотр стёкол. Считалось, что если боковые и тем более лобовое стекло оригинальные, то серьёзных ДТП не было. Даже если у автомобиля было много владельцев (иногда продавцы говорят, что это "одна большая семья").

"Стеклянный тест" может подвести покупателей авто с пробегом
Фото: Own work by Spurzem - Lothar Spurzem, CC BY-SA 2.0

Однако полагаться только на "стеклянный тест" не стоит — можно столкнуться с обманом, пишет портал "Автовзгляд".

Маркировки на стёклах научились подделывать. Для этого с оригинальных стёкол удаляют штампы и наносят новые по заказу с нужным годом выпуска.

Поэтому на рынке можно встретить автомобили с некачественными китайскими стёклами, которые выдают за оригинальные Pilkington для Lexus. Такая процедура стоит от 1000 рублей. По словам экспертов, найти мастера, который может её выполнить, проще, чем автомобиль с действительно оригинальными стёклами.

Уточнения

Тест (от англ. test «испытание, проверка») или испытание — способ изучения глубинных процессов деятельности системы, посредством помещения системы в разные ситуации и отслеживание доступных наблюдению изменений в ней.
 

Экспе́рт (от лат. expertus — опытный) — специалист, проводящий экспертизу, то есть приглашённое или нанимаемое лицо для выдачи квалифицированного заключения или суждения по вопросу, рассматриваемому или решаемому другими людьми, менее компетентными в данной области.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
В США сообщили о потере Украиной двух последних Су-27 и МиГ-29

Pravda.Ru публикует перевод материала американского Military Watch об утрате ВВС Украины.

В США рассказали о невосполнимой потере ВВС Украины
Ракета JASSM-ER. США планируют представить крылатую ракету
Ракета JASSM-ХR. Американцы обещают мощный скрытный удар с большой дистанции
Консервируем помидоры на зиму: 3 простых и вкусных рецепта
Почему стоит ехать на море в Сочи в ноябре-декабре
Какая власть, такое и русское "трудовое купечество" Сергей Лебедев Только подлинная реформа образования даст России пассионариев и творцов, а не эгоистов и потребителей Виктор Пахомов За двое суток российская армия в Курской области освободила больше десятка сёл Дмитрий Плотников
Простое решение: полировка фар без сложных инструментов
Уксус против грязи: как очистить микроволновку без усилий и вредных химических средств
Новая охота. БПЛА "Иноходец" ("Орион") начинает уничтожать западную технику, оставшуюся без "зонтика"
Новая охота. БПЛА "Иноходец" ("Орион") начинает уничтожать западную технику, оставшуюся без "зонтика"
Последние материалы
GBE: предки современных ездовых собак возникли в Сибири около 12 тыс. лет назад
"Стеклянный тест" может подвести покупателей авто с пробегом
Скраб для лица с куркумой своими руками от прыщей и постакне
Аренда квартир на российских курортах подорожала до 8,4 тысяч рублей за ночь
Эксперт по фэншую Старун поделилась, из какой посуды нельзя есть
Рост потребительских цен в России замедлится до 8,1%
Проблема 2038 года: как компьютеры могут столкнуться с глобальным сбоем
Россия нашла применение золоту в современной финансовой системе
Какой цвет авто предпочитают водители в США
Кабачки с орехово-чесночной заправкой: быстрые в приготовлении и очень вкусные
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.