Осмотр стёкол авто с пробегом не всегда подскажет, была ли машина в ДТП

"Стеклянный тест" может подвести покупателей авто с пробегом

1:00 Your browser does not support the audio element. Авто

Раньше одним из популярных и достаточно надёжных способов проверить, был ли автомобиль в аварии, являлся осмотр стёкол. Считалось, что если боковые и тем более лобовое стекло оригинальные, то серьёзных ДТП не было. Даже если у автомобиля было много владельцев (иногда продавцы говорят, что это "одна большая семья").

Фото: Own work by Spurzem - Lothar Spurzem, CC BY-SA 2.0

Однако полагаться только на "стеклянный тест" не стоит — можно столкнуться с обманом, пишет портал "Автовзгляд".

Маркировки на стёклах научились подделывать. Для этого с оригинальных стёкол удаляют штампы и наносят новые по заказу с нужным годом выпуска.

Поэтому на рынке можно встретить автомобили с некачественными китайскими стёклами, которые выдают за оригинальные Pilkington для Lexus. Такая процедура стоит от 1000 рублей. По словам экспертов, найти мастера, который может её выполнить, проще, чем автомобиль с действительно оригинальными стёклами.

Уточнения

Тест (от англ. test «испытание, проверка») или испытание — способ изучения глубинных процессов деятельности системы, посредством помещения системы в разные ситуации и отслеживание доступных наблюдению изменений в ней.





Экспе́рт (от лат. expertus — опытный) — специалист, проводящий экспертизу, то есть приглашённое или нанимаемое лицо для выдачи квалифицированного заключения или суждения по вопросу, рассматриваемому или решаемому другими людьми, менее компетентными в данной области.



