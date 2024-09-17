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5 ошибок при ремонте царапин на авто, которые совершают даже опытные водители

5 правил устранения царапин на кузове машины, о которых забывают водители
2:14
Авто

Почти все автомобилисты сталкиваются с неприятной ситуацией — появлением царапин на кузове машины. Чтобы избежать лишних затрат и сэкономить время, важно правильно оценить степень повреждений и грамотно подойти к ремонту. Эксперт портала njcar. ru поделился 5 основными правилами устранения царапин, о которых часто забывают водители.

5 правил устранения царапин на кузове машины, о которых забывают водители
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Перед тем как приступать к ремонту или обращаться в автосервис, необходимо оценить степень повреждений. Для этого можно воспользоваться двумя простыми способами. Первый — провести по царапине ногтем. Если ноготь не цепляется, повреждение можно заполировать до исходного состояния. Второй способ — увлажнить поврежденную поверхность. Если царапина становится менее заметной на мокрой поверхности, её можно удалить шлифовкой.

Распространённое выражение "царапина до металла" звучит пугающе, но на практике это случается редко. Для достижения металлического слоя нужно серьёзное воздействие, в большинстве случаев повреждается лишь краска, а грунт остаётся целым. Правильная оценка глубины повреждения — ключ к успешному ремонту.

Полировке не поддаются сколы и глубокие царапины, их можно лишь закрасить. Однако перекраска всей детали обычно не требуется. Процесс начинается с антикоррозийной обработки, затем убираются острые края наждачной бумагой. После этого наносятся грунт, краска и завершающий слой лака.

Временные решения, такие как маркеры или цветная полироль, — это лишь временные меры, которые не способны надолго решить проблему. После первой мойки станет очевидно, что краска слезает и повреждение проявляется снова.

Ремонт царапин без полной перекраски возможен, но он требует аккуратности. Поврежденную поверхность нужно обезжирить, заматировать наждачной бумагой и при необходимости нанести грунт. Грунт из банки и ватный тампон предпочтительнее аэрозольных баллончиков. После этого наносится краска и лак, что обеспечивает долговечность ремонта.

Уточнения

Ку́зов — часть автомобиля или другого транспортного средства, предназначенная для размещения пассажиров и груза. Кузов крепится к раме автомобиля.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Игорь Моржаретто
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