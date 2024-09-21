Что происходит с турбиной при длительной стоянке на холостом ходу

Увеличенный расход масла на холостом ходу у турбодвигателей

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В соответствии с пунктом 17.2 Правил дорожного движения, стоянка с работающим двигателем в жилой зоне более 5 минут запрещена, и это может привести к штрафу для водителя. Однако длительная работа на холостом ходу несет в себе больше рисков, особенно для автомобилей с турбированными двигателями. Как выяснил портал "Тарантас Ньюс" в интервью с мотористом, долгий простой на холостом ходу может негативно повлиять на работу турбины и других элементов двигателя.

Фото: Wikipedia by Steevven1, CC BY 2.5

Влияние холостого хода на турбину:

Турбокомпрессор активен всё время, пока двигатель внутреннего сгорания работает, и автолюбители часто задаются вопросом, изнашивается ли турбина на холостом ходу. Крыльчатка турбины начинает вращаться сразу после запуска двигателя, так как выхлопные газы моментально приводят вал в движение. Однако на холостых оборотах турбокомпрессор не работает в полную силу, и его износ минимален. Эффективная работа турбины начинается на 2000-2500 оборотах, достигая пика на 3000-4000 оборотах в минуту, а на холостом ходу она просто поддерживает работу двигателя.

Почему длительная работа турбомотора на холостых оборотах вредна?

Несмотря на то, что сама турбина не изнашивается, двигатели с турбонаддувом, будь то бензиновые или дизельные, сталкиваются с увеличенным расходом моторного масла при долгом холостом ходе. Это происходит, например, когда зимой долго прогревается автомобиль или летом включен кондиционер для охлаждения салона.

Причина кроется в том, что при долгом простаивании двигателя повышается расход масла через уплотнения вала турбины. Низкое давление масла позволяет его парам проникать в каталитический нейтрализатор, стоящий после турбокомпрессора. При дальнейшем нажатии на педаль газа или начале движения сизый дым из выхлопной трубы указывает на сгорание масла, просочившегося через турбокомпрессор. Это не наносит вреда турбине, но вредит головке блока цилиндров, клапанам и впускному коллектору двигателя.

Чтобы избежать подобных проблем, производители автомобилей рекомендуют не оставлять турбомотор на холостом ходу более 20-30 минут.

Уточнения

Холостой ход — режим работы какого-либо устройства, обычно источника механической или электрической энергии, при отключенной нагрузке.



