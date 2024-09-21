Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Турции раскритиковали туристов за беспорядок на шведском столе
Опасные цвета: что нужно знать при выборе одежды на осень
Почему запотевают стёкла, и как это исправить
Осенняя дезинфекция почвы: руководство для дачников
Как вернуть здоровый вид растениям с помощью домашнего удобрения
Аквапилинг: корейский секрет гладкой и сияющей кожи
Как удалить мыльный налёт и ржавчину с плитки в ванной комнате
Что в Исландии считается роскошью, а в России — обыденностью
Готовим восхитительные сосиски в панировке

Как безалкогольное пиво может повлиять на ваше водительское удостоверение

Как правильно употреблять безалкогольное пиво перед поездкой
3:26
Авто

Автоэксперт рассказал, сколько безалкогольного пива можно выпить водителю и сесть за руль в России в 2024 году. Также напомнили, какие допустимые промилле алкоголя в крови и выдыхаемом воздухе.

Как правильно употреблять безалкогольное пиво перед поездкой
Фото: openverse by Ilya Plekhanov, CC BY-SA 4.0

Во-первых, стоит понимать, что безалкогольное пиво не полностью безалкогольное. Оно производится из тех же ингредиентов, что и обычное пиво, но с использованием другой технологии. Брожение либо прерывают на начальной стадии, либо убирают алкоголь путём фильтрации или выпаривания. Однако небольшое количество алкоголя в напитке сохраняется, и надпись "0%" на этикетке — это рекламный ход.

По закону, пороговым значением для фиксации состояния алкогольного опьянения у водителя считается 0,356 промилле (0,16 мг/л) в выдыхаемом воздухе или 0,3 промилле (0,135 мг/л) в крови.

Согласно российскому ГОСТу, безалкогольное пиво должно содержать не более 0,5% алкоголя. Таким образом, после употребления 0,5 литра такого пива содержание алкоголя в крови составит всего 0,004 промилле, что значительно ниже порогового значения в 0,3 промилле.

Можно ли пить безалкогольное пиво и садиться за руль?
На первый взгляд, выпив банку безалкогольного пива, можно сесть за руль. Однако здесь важно учитывать несколько факторов. Другие продукты, такие как кефир или квас, а также недавно выпитый алкоголь могут увеличить уровень этанола в крови.

Кроме того, даже небольшая доза безалкогольного пива оставит запах алкоголя, который может привлечь внимание сотрудников ГИБДД. В такой ситуации инспектор имеет право направить водителя на медицинское освидетельствование, что может занять не менее часа. Отказ от освидетельствования грозит штрафом и лишением прав.

Что делать, если вы выпили безалкогольное пиво?
Прежде всего, лучше подождать, пока этанол выветрится. Для человека весом 70 кг и ростом 175 см 0,5 литра безалкогольного пива выветриваются за 15-20 минут, литр — за 30-40 минут, а два литра — за 1,5-2 часа.

Если вы выпили безалкогольное пиво и вынуждены сесть за руль, следуйте простым рекомендациям:

  • Подождите 15 минут перед поездкой.
  • Почистите зубы и прополощите рот, чтобы убрать запах.
  • Выпейте лимонный или апельсиновый сок.
  • Можно использовать кофейные зерна или чайные листья, положив их под язык для устранения запаха.
  • Важно помнить, что сотрудники ГИБДД знают о таких методах, поэтому не стоит переусердствовать. Лишние попытки скрыть запах могут вызвать подозрения.

Если вас заподозрили в алкогольном опьянении, не вступайте в конфликт и соглашайтесь на медицинское освидетельствование. К моменту его проведения остатки этанола уже успеют выветриться.

Уточнения

Проми́лле (лат. per mille, pro mille «на тысячу») — одна тысячная доля, 1⁄10 процента; обозначается (‰); используется для обозначения количества тысячных долей чего-либо в целом. Знак промилле образован от знака процента (%) добавлением ещё одного «нуля».

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
Ошибки садоводов: что происходит, если не собирать семена бархатцев вовремя

Чтобы сохранить декоративные свойства бархатцев и их всхожесть, семена нужно собирать правильно и в подходящий момент.

Как самостоятельно собрать семена бархатцев
Лаваш как идеальный выбор для правильного питания
Чем полезен лаваш и почему его стоит предпочесть хлебу
Сделайте паштет сами и забудьте про лишние консерванты
ПЗРК "Верба". Оружие, которое успешно скидывает с небес на землю натовскую технику
В Днепропетровского ракетный удар по университету внутренних дел принёс "жирный улов" Дмитрий Плотников Театр Моссовета готов к приёму зрителей — открылся 102-й сезон Анжела Якубовская Последний султан Турции покорился русским и лупил англичан Сергей Лебедев
Что делать, если ключ зажигания пропал
Сводка с фронта: боевики 92-й бригады ВСУ просят мешки для трупов, команда Камалы Харрис отказала Зеленскому во встрече
Как не навредить кошке: что хозяева часто делают неправильно
Как не навредить кошке: что хозяева часто делают неправильно
Последние материалы
Китай рекордно увеличил экспорт зерна из России
Как вернуть здоровый вид растениям с помощью домашнего удобрения
Аквапилинг: корейский секрет гладкой и сияющей кожи
Как правильно употреблять безалкогольное пиво перед поездкой
Как удалить мыльный налёт и ржавчину с плитки в ванной комнате
Что в Исландии считается роскошью, а в России — обыденностью
Готовим восхитительные сосиски в панировке
Питомцы для хорошего настроения: топ самых смешных пород собак
На принадлежащую Тимченко и Ротенбергу арену забрались воры
Всемирная организация здравоохранения подтвердила успех Иордании
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.