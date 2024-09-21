Как безалкогольное пиво может повлиять на ваше водительское удостоверение

Как правильно употреблять безалкогольное пиво перед поездкой

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Автоэксперт рассказал, сколько безалкогольного пива можно выпить водителю и сесть за руль в России в 2024 году. Также напомнили, какие допустимые промилле алкоголя в крови и выдыхаемом воздухе.

Фото: openverse by Ilya Plekhanov, CC BY-SA 4.0

Во-первых, стоит понимать, что безалкогольное пиво не полностью безалкогольное. Оно производится из тех же ингредиентов, что и обычное пиво, но с использованием другой технологии. Брожение либо прерывают на начальной стадии, либо убирают алкоголь путём фильтрации или выпаривания. Однако небольшое количество алкоголя в напитке сохраняется, и надпись "0%" на этикетке — это рекламный ход.

По закону, пороговым значением для фиксации состояния алкогольного опьянения у водителя считается 0,356 промилле (0,16 мг/л) в выдыхаемом воздухе или 0,3 промилле (0,135 мг/л) в крови.

Согласно российскому ГОСТу, безалкогольное пиво должно содержать не более 0,5% алкоголя. Таким образом, после употребления 0,5 литра такого пива содержание алкоголя в крови составит всего 0,004 промилле, что значительно ниже порогового значения в 0,3 промилле.

Можно ли пить безалкогольное пиво и садиться за руль?

На первый взгляд, выпив банку безалкогольного пива, можно сесть за руль. Однако здесь важно учитывать несколько факторов. Другие продукты, такие как кефир или квас, а также недавно выпитый алкоголь могут увеличить уровень этанола в крови.

Кроме того, даже небольшая доза безалкогольного пива оставит запах алкоголя, который может привлечь внимание сотрудников ГИБДД. В такой ситуации инспектор имеет право направить водителя на медицинское освидетельствование, что может занять не менее часа. Отказ от освидетельствования грозит штрафом и лишением прав.

Что делать, если вы выпили безалкогольное пиво?

Прежде всего, лучше подождать, пока этанол выветрится. Для человека весом 70 кг и ростом 175 см 0,5 литра безалкогольного пива выветриваются за 15-20 минут, литр — за 30-40 минут, а два литра — за 1,5-2 часа.

Если вы выпили безалкогольное пиво и вынуждены сесть за руль, следуйте простым рекомендациям:

Подождите 15 минут перед поездкой.

Почистите зубы и прополощите рот, чтобы убрать запах.

Выпейте лимонный или апельсиновый сок.

Можно использовать кофейные зерна или чайные листья, положив их под язык для устранения запаха.

Важно помнить, что сотрудники ГИБДД знают о таких методах, поэтому не стоит переусердствовать. Лишние попытки скрыть запах могут вызвать подозрения.

Если вас заподозрили в алкогольном опьянении, не вступайте в конфликт и соглашайтесь на медицинское освидетельствование. К моменту его проведения остатки этанола уже успеют выветриться.

Уточнения

Проми́лле (лат. per mille, pro mille «на тысячу») — одна тысячная доля, 1⁄10 процента; обозначается (‰); используется для обозначения количества тысячных долей чего-либо в целом. Знак промилле образован от знака процента (%) добавлением ещё одного «нуля».

