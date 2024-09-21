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Проблемы с печкой и конденсат на стёклах

Почему запотевают стёкла, и как это исправить
Авто

Запотевшие стёкла — проблема, которая ухудшает видимость и может стать причиной аварийной ситуации. Этот эффект может возникать не только из-за изменений влажности на дороге, но и из-за неисправностей автомобиля. Портал "Тарантас Ньюс" выяснил, какие поломки могут способствовать образованию конденсата на стеклах.

Почему запотевают стёкла, и как это исправить
Фото: unsplash.com by Jaromír Kavan, PDM

Негерметичность печки
Одной из наиболее частых причин запотевших стекол является негерметичность печки. Если радиатор печки или патрубки системы повреждены, охлаждающая жидкость начинает течь и пропитывать обшивку пола, а затем испаряться. Пары жидкости распространяются по салону через систему вентиляции, вызывая запотевание стекол.

Косвенные признаки поломки печки включают запах в салоне и снижение уровня антифриза в расширительном бачке. Конденсат на внутренней стороне стекол усиливается после включения обдува и тяжело удаляется тряпкой, оставляя разводы.

Засорившийся салонный фильтр
Часто проблема проявляется осенью, когда фильтр забивается пылью и тополиным пухом после летней эксплуатации. Это ухудшает подачу свежего воздуха в салон, а система вентиляции начинает перерабатывать старый воздух. Поскольку он отличается по влажности и температуре, на стеклах образуется конденсат. Регулярная замена салонного фильтра поможет решить эту проблему.

Поломка клапана системы рециркуляции
Электрический пневмоклапан рециркуляции отвечает за забор воздуха с улицы и предотвращает проникновение запахов. В случае поломки заслонка может застрять в закрытом положении, что приведет к недостаточной циркуляции воздуха в салоне и появлению конденсата. Признаком этой неисправности является духота в салоне при закрытых окнах.

Забитые дренажные отверстия
В нижней части дверей автомобиля расположены дренажные отверстия для отвода влаги. Если они засорены грязью, вода будет застаиваться и испаряться, что вызовет конденсат на стеклах. Очистка дренажных отверстий поможет избежать этой проблемы.

Уточнения

Конденса́т (лат. condensatus — уплотнённый, сгущённый) — продукт конденсации парообразного состояния жидкостей, то есть продукт перехода вещества при охлаждении из газообразной в жидкую форму. Другими словами, конденсат — это жидкость, образующаяся при конденсации пара или газа.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Игорь Моржаретто
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