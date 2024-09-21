Проблемы с печкой и конденсат на стёклах

Запотевшие стёкла — проблема, которая ухудшает видимость и может стать причиной аварийной ситуации. Этот эффект может возникать не только из-за изменений влажности на дороге, но и из-за неисправностей автомобиля. Портал "Тарантас Ньюс" выяснил, какие поломки могут способствовать образованию конденсата на стеклах.
Негерметичность печки
Одной из наиболее частых причин запотевших стекол является негерметичность печки. Если радиатор печки или патрубки системы повреждены, охлаждающая жидкость начинает течь и пропитывать обшивку пола, а затем испаряться. Пары жидкости распространяются по салону через систему вентиляции, вызывая запотевание стекол.
Косвенные признаки поломки печки включают запах в салоне и снижение уровня антифриза в расширительном бачке. Конденсат на внутренней стороне стекол усиливается после включения обдува и тяжело удаляется тряпкой, оставляя разводы.
Засорившийся салонный фильтр
Часто проблема проявляется осенью, когда фильтр забивается пылью и тополиным пухом после летней эксплуатации. Это ухудшает подачу свежего воздуха в салон, а система вентиляции начинает перерабатывать старый воздух. Поскольку он отличается по влажности и температуре, на стеклах образуется конденсат. Регулярная замена салонного фильтра поможет решить эту проблему.
Поломка клапана системы рециркуляции
Электрический пневмоклапан рециркуляции отвечает за забор воздуха с улицы и предотвращает проникновение запахов. В случае поломки заслонка может застрять в закрытом положении, что приведет к недостаточной циркуляции воздуха в салоне и появлению конденсата. Признаком этой неисправности является духота в салоне при закрытых окнах.
Забитые дренажные отверстия
В нижней части дверей автомобиля расположены дренажные отверстия для отвода влаги. Если они засорены грязью, вода будет застаиваться и испаряться, что вызовет конденсат на стеклах. Очистка дренажных отверстий поможет избежать этой проблемы.
Конденса́т (лат. condensatus — уплотнённый, сгущённый) — продукт конденсации парообразного состояния жидкостей, то есть продукт перехода вещества при охлаждении из газообразной в жидкую форму. Другими словами, конденсат — это жидкость, образующаяся при конденсации пара или газа.
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