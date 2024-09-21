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Бардачок без бардака: что нужно хранить в автомобиле для безопасности

Полезные советы по хранению документов и вещей в автомобиле
2:25
Авто

Перчаточный ящик, который в народе называют "бардачком", часто становится местом хаоса, где накапливаются всевозможные мелочи и бумаги. Многие автолюбители редко заглядывают туда, и даже не всегда помнят, что хранится внутри. А между тем, бардачок можно использовать более рационально, храня там действительно полезные вещи. Независимый автоэксперт Георгий Вихров  рассказал, что должно находиться в перчаточном ящике.

Полезные советы по хранению документов и вещей в автомобиле
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Руководство по эксплуатации автомобиля
Одной из самых важных вещей, которые стоит держать в бардачке, является "Руководство по эксплуатации автомобиля". Это документ, который содержит всю необходимую информацию по использованию автомобиля, включая технические данные, такие как давление в шинах, характеристики масла и процедуры на случай поломки. Георгий Вихров подчеркнул, что руководство должно быть под рукой для быстрого доступа в любой ситуации.

Сервисная книжка
В современных автомобилях всё чаще используются электронные сервисные книжки, но большинство автомобилей в России всё ещё оснащены бумажными вариантами. Сервисная книжка содержит информацию о проведённых техобслуживаниях и ремонтах, что помогает механикам на СТО. Хранение этой книжки в бардачке удобно, к тому же, вместе с ней можно хранить счета и квитанции за шины и ремонт, которые могут понадобиться при продаже автомобиля.

Страховка
Хотя многие автолюбители переходят на электронные полисы ОСАГО, бумажные варианты всё ещё остаются популярными. Однако Георгий Вихров не рекомендует хранить полис ОСАГО в бардачке вместе с водительским удостоверением и свидетельством о регистрации ТС. В случае угона или эвакуации автомобиля такие документы могут попасть в чужие руки, поэтому лучше держать их в более безопасном месте.

Личные контакты
А вот что действительно полезно хранить в бардачке, так это список контактов водителя и его родных. В случае аварии спасатели или сотрудники экстренных служб могут использовать эти контакты для связи с членами семьи. Некоторые водители также указывают группу крови и другую медицинскую информацию, что может оказаться важным в экстренной ситуации.

Уточнения

Страховой полис (англ. insurance policy, фр. police, итал. polizza — расписка, квитанция) — как правило, именной документ, подтверждающий заключение договора страхования, выдаваемый страховой компанией (страховщиком) страхователю (застрахованному).
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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