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Какие ошибки в эксплуатации "робота" приводят к его быстрому износу

Основные проблемы «робота» при движении в пробках и как их избежать
2:19
Авто

Роботизированные трансмиссии становятся всё более популярными среди автомобилей разных марок. Однако не все автолюбители знают, что такие коробки передач требуют особого подхода к эксплуатации. Неправильное использование "робота" может значительно сократить срок его службы. Автоэксперт объяснил, почему "робот" не любит долгую езду на малых скоростях, таких как движение в пробках или на парковке, и какие последствия могут возникнуть при такой эксплуатации.

Основные проблемы «робота» при движении в пробках и как их избежать
Фото: Wikipedia by Qurren is licensed under GNU Free Documentation License

Что такое "роботизированная коробка передач"?
"Робот" во многом напоминает классическую механическую коробку передач. Разница заключается в том, что за переключение передач и работу сцепления отвечает автоматика, а не водитель. Автолюбителю не нужно управлять ручкой КПП и выжимать педаль сцепления — всё это делает система.

Существует два основных типа "роботов":

  1. Автоматизированный робот (одно сцепление) — это упрощённая конструкция, основанная на механике, с добавлением сервоприводов и электроники.
  2. Преселективный робот (два сцепления) — это более сложная система с двумя сцеплениями, одно из которых отвечает за чётные передачи, а другое — за нечётные. Такой "робот" переключает передачи быстрее и плавнее.

Почему медленная езда вредна для "робота"?

При движении на малых скоростях, когда обороты двигателя чуть выше холостого хода, роботизированная коробка передач автоматически включает вторую передачу. Плавность движения достигается за счёт пробуксовки сцепления, что имитирует работу гидромуфты.

Однако частая медленная езда, особенно в пробках, без переключения в ручной режим, приводит к быстрому износу сцепления. Постоянная пробуксовка вызывает его перегрев, а трансмиссионное масло не успевает охлаждать систему. Перегрев негативно сказывается не только на сцеплении, но и на мехатронике — электронном блоке управления коробкой передач. Со временем это может привести к его выходу из строя.

Чтобы избежать таких проблем, рекомендуется при длительном движении на малых скоростях переводить коробку передач в ручной режим и использовать первую передачу.

Уточнения

Сцепле́ние — элемент трансмиссии автомобиля, передающий крутящий момент двигателя и позволяющий кратковременно отсоединить двигатель от всех остальных элементов трансмиссии и вновь их плавно соединить (сцепить).
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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