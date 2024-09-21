Что делать, если ваш автомобиль повредился из-за ямы

Как добиваться компенсации за ущерб от некачественных дорог

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Некачественные дороги могут стать причиной поломки автомобиля, а также поводом для взыскания средств на его ремонт. Адвокат Александр Щербинин напомнил, как правильно действовать в таких ситуациях.

Фото: wikipedia by Editor5807, CC BY 3.0

Частая ошибка водителей — спешка в ближайшую мастерскую после попадания в яму. Если повреждение автомобиля произошло из-за плохого состояния дороги, ответственность не лежит только на водителе. Наезд на яму, приведший к поломке, классифицируется как дорожно-транспортное происшествие (ДТП). Поэтому следует действовать так же, как и при любом ДТП: остановиться, включить аварийные огни, выставить знак аварийной остановки и вызвать сотрудников ГИБДД.

До приезда инспекторов нужно задокументировать повреждения с помощью фото и видео. Если есть свидетели или автомобили с видеорегистраторами, важно записать их контакты и постараться получить видеозапись. Обратите внимание на камеры наружного наблюдения, которые могли зафиксировать инцидент, так как записи хранятся недолго.

По прибытии сотрудники ГИБДД могут запросить объяснения для протокола. Важно указать в документе, что водитель соблюдал правила дорожного движения и ехал с разрешённой скоростью, чтобы избежать признания вины. Протокол также должен фиксировать все повреждения и размеры выбоины, в которую попала машина — это нужно проверить до подписания.

После оформления ДТП нужно выяснить, какая организация отвечает за участок дороги. Эту информацию можно найти в открытых источниках в Интернете.

Для предъявления претензий потребуется оценка ущерба, продолжает Щербинин. Лучше пригласить виновную сторону на осмотр автомобиля, уведомив её телеграммой. Далее следует направить претензию с требованием возмещения ущерба. Если виновная сторона откажется, придётся обращаться в суд.

Уточнения

Компенсация (от лат. compensatio — «возмещение»)



