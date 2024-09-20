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Как компрессия влияет на работу двигателя и почему она меняется

Почему компрессия двигателя важна для его работы
2:20
Авто

Степень сжатия и компрессия — два термина, которые часто путают. Автоэксперты рассказали в чём заключается разница и почему эти понятия важно различать.

Почему компрессия двигателя важна для его работы
Фото: freepik.com by peoplecreations, PDM

Степень сжатия
Степень сжатия — это геометрический параметр, заложенный в конструкцию двигателя. Он выражает отношение полного объёма цилиндра к объёму камеры сгорания — пространства над поршнем, когда он находится в верхней мёртвой точке (ВМТ). Для бензиновых двигателей степень сжатия варьируется от 8 до 14, а для дизельных — от 16 до 23.

Например, у Волги ГАЗ-24-10 с двигателем ЗМЗ-4021 степень сжатия составляла 6,7, а в современных двигателях, таких как Mazda Skyactiv, она достигает 16,0. Также некоторые компании, например, Saab и Infiniti, разрабатывали двигатели с переменной степенью сжатия.

Компрессия
Компрессия — это давление, создаваемое в цилиндре двигателя в конце такта сжатия, когда поршень достигает ВМТ. Это давление измеряется в барах или паскалях и фиксируется при помощи компрессометра. Для бензиновых двигателей нормальная компрессия составляет 8-14 бар, а для дизельных — 14-30 бар.

Компрессия отражает реальное состояние двигателя, а на её значение влияют такие факторы, как температура, изношенность двигателя, фазы газораспределения и давление в цилиндрах.

Что от чего зависит
Степень сжатия остаётся постоянной на протяжении всего срока службы двигателя, так как она заложена конструктивно. Компрессия же меняется с годами и может снижаться из-за износа мотора, загрязнений и других факторов. Измерение компрессии помогает оценить текущее состояние двигателя.

Когда стоит вмешиваться?
Изменение степени сжатия возможно, но обычно делается только в специальных случаях, например, для перехода на низкооктановое топливо или в спортивных моторах. Снижение компрессии же требует ремонта двигателя, так как это свидетельствует о его износе.

Уточнения

Степень сжатия — отношение полного объёма цилиндра (надпоршневого пространства цилиндра двигателя внутреннего сгорания при положении поршня в нижней мёртвой точке, НМТ) к объёму камеры сгорания (надпоршневого пространства цилиндра при положении поршня в верхней мёртвой точке, ВМТ).

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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