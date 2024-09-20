Что делает шины мягкими и как это влияет на управляемость автомобиля

Мягкие шины и их влияние на комфорт езды и торможение

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Часто в разговорах об автомобильных шинах можно услышать фразу: "мягкие, тихие". Это воспринимается как однозначная рекомендация: "шины хорошие, надо брать". Но что на самом деле означает "мягкость" шин?

Фото: wikipedia by Imthaz Ahamed imthaz, PDM

Заместитель директора по новой продукции и техническому маркетингу Научно-технического центра "Интайр" Шинного кластера "Кордиант" Андрей Зогот, поясняет, что мягкость шин — это субъективное ощущение, которое связано с комфортом езды.

"Жесткость шины — это скорее субъективная характеристика, — отмечает Зогот. — Когда автовладельцы говорят о мягкости или жесткости шин, они описывают свои ощущения от плавности хода".

С точки зрения конструкции, мягкость шины определяется её способностью поглощать неровности на дороге, такие как ямы и кочки, и не передавать их на подвеску и кузов автомобиля. Это и есть характеристика плавности хода. Однако мягкость шины влияет не только на комфорт, но и на управляемость автомобиля, улучшая сцепление с дорогой и сокращая тормозной путь.

Таким образом, по словам Зогота, мягкая шина — это шина с мягкой боковиной и достаточно мягким протектором, что позволяет лучше контактировать с дорогой и обеспечивает более короткий тормозной путь. Но стоит помнить, что мягкие шины имеют меньшую износостойкость, и при активном стиле вождения они изнашиваются быстрее.

Уточнения

Тормозной путь — расстояние, которое проходит транспортное средство с момента срабатывания тормозной системы до полной остановки.





