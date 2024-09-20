Признаки, что ваша тормозная система может подвести

Почему тормозная жидкость теряет свойства и как это определить

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Тормозная система играет ключевую роль в обеспечении безопасности автомобиля, и тормозная жидкость является её неотъемлемой частью. Со временем жидкость изнашивается и теряет свои свойства, что может снизить эффективность торможения. По каким признакам можно определить, что тормозная жидкость нуждается в замене.

Фото: Own work by Dan Lindsay, PDM

Ржавчина на поршнях тормозных суппортов

Если на поршнях тормозных суппортов появляется ржавчина, это может указывать на потерю антикоррозийных свойств тормозной жидкости. Ржавчина может привести к тому, что поршень застрянет в суппорте и не вернётся в исходное положение, что приведёт к неравномерному износу тормозных колодок и дисков, а также к поломке суппорта.

Отложения в бачке

Появление взвеси или осадка в бачке указывает на негерметичность в системе, что способствует накоплению загрязнений. Также это может произойти, если залить тормозную жидкость, которая не подходит по свойствам. Смешивание жидкостей разных классов может привести к образованию осадка.

Помутнение тормозной жидкости

Если консистенция тормозной жидкости стала неоднородной и появился осадок, это говорит о том, что качество жидкости снизилось и она больше не выдерживает рабочие нагрузки. В таком случае рекомендуется провести полную замену жидкости с прокачкой системы.

Снижение эффективности торможения

Даже если использовать рекомендованную жидкость, со временем она впитывает влагу из воздуха и изнашивается. Если содержание воды в жидкости превышает 3%, температура её закипания может снизиться на 30°C и более. В результате в тормозной системе начнут образовываться воздушные пробки, что приведёт к снижению эффективности торможения и может вызвать "провал" педали тормоза.

Как поддерживать тормозную систему в исправности

Чтобы тормозная система работала надёжно, тормозную жидкость необходимо менять каждые два-три года или каждые 50 000 км пробега. Также замена жидкости обязательна после ремонта, затрагивающего элементы системы.

Уточнения

Специальные жидкости используются в технике в качестве рабочего тела (например в гидроприводах, гидросистемах тормозов, амортизаторах), а также как охлаждающие, разделительные или противообледенительные агенты и т. д.

Наиболее распространены гидравлические жидкости (>50% всех специальных жидкостей), используемые при температурах от −60°C до 200°C и давлении до 50 МПа.



