Как продлить срок службы АКПП с большим пробегом

Как правильно выбрать присадки для АКПП с большим пробегом

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Срок службы автоматической коробки передач (АКПП) зависит от множества факторов, включая соблюдение рекомендаций автопроизводителя, регулярное техническое обслуживание и использование качественных смазывающих материалов. Одним из таких материалов являются присадки, которые растворяются в масле и используются для улучшения характеристик рабочей жидкости.

Фото: Wikipedia by The Car Spy, CC BY 2.0

Когда не стоит использовать присадки в АКПП

Присадки для механических трансмиссий (МКПП) включают антифрикционные, антиизносные и герметизирующие составы, но для автоматических коробок их выбор значительно меньше. Это связано с тем, что в работе АКПП важную роль играет полезное трение.

Коэффициент трения влияет на эффективность работы фрикционов, которые передают крутящий момент. Если трение будет слишком большим, передачи могут включаться рывками. Если слишком низким — фрикционы начнут проскальзывать, что приведёт к проблемам с коробкой. Нужный уровень трения достигается за счёт специальных свойств рабочей жидкости.

Именно поэтому масла для АКПП более жёстко стандартизированы, чем для МКПП. Изменение антифрикционных качеств масла без рекомендации производителя может навредить коробке передач.

Присадки могут улучшить работу АКПП, но они не должны изменять коэффициент трения. Составы, которые содержат компоненты, аналогичные базовому маслу, могут продлить срок службы АКПП. Если же присадки изменяют свойства жидкости и не рекомендованы производителем, лучше от них отказаться.

Когда АКПП нуждается в присадках

Производители автомобилей не рекомендуют добавлять присадки в новые АКПП. Это может нарушить сбалансированный состав масла и вызвать сбои в работе трансмиссии.

Присадки могут быть полезны для автоматических коробок с большим пробегом. В таких случаях они помогают уменьшить последствия износа и поддерживают работу коробки.

Какие присадки продлевают срок службы АКПП

Для автоматических коробок с большим пробегом присадки, рекомендованные производителем, могут продлить срок службы. Важно выбирать состав, соответствующий конкретной проблеме.

На рынке существуют несколько типов присадок:

Очищающие — растворяют и удаляют продукты износа из масляных каналов.

Восстанавливающие — уменьшают износ трущихся элементов коробки.

Устраняющие течи — повышают эластичность уплотнителей, улучшая герметичность коробки передач.

Уточнения

Автоматическая коробка переключения передач (АКПП) в широком смысле — коробка передач, устройство и механика работы которой позволяют ей в процессе движения транспортного средства самостоятельно определять наиболее подходящее доступное передаточное отношение, переходить (переключаться) с одного передаточного отношения на другое, обеспечивать упрощённую для водителя процедуру трогания с места автоматически, наиболее оптимально подстраивая внешнюю скоростную характеристику двигателя под заданную водителем скорость движения в текущих дорожных условиях.



