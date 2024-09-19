Новые правила оформления ДТП: как сэкономить время и получить полное возмещение

Как QR-код на извещении о ДТП поможет сэкономить время

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С 1 октября 2024 года в жизнь автомобилистов войдут два важных изменения: прогнозируемое повышение утилизационного сбора и нововведение в области автострахования. Центробанк РФ в своем Телеграм-канале сообщил, что на бланках извещений о ДТП появится QR-код, который позволит оформить аварию онлайн.

Фото: www.flickr.com by Web Summit, CC BY 2.0

Член Общественного совета МВД РФ Игорь Моржаретто, прокомментировал это новшество. Эксперт отметил, что QR-код появится как на бумажных, так и на электронных бланках извещений о ДТП. По нему можно будет перейти в приложение "Госуслуги", где подробно указано, как оформить "Европротокол".

По словам Моржаретто, это позволит не только оформить ДТП, но и подать заявление на возмещение ущерба без необходимости посещать страховую компанию.

"Такая схема позволяет оперативно оформить аварию по "Европротоколу" и получить причитающуюся сумму", — уточнил эксперт.

Если ДТП оформляется на бумажном носителе, возмещение составит до 100 000 рублей, а при использовании электронного протокола через приложение — до 400 000 рублей. Моржаретто добавил, что в России около 50% случаев мелких аварий оформляются по "Европротоколу". Это особенно удобно для небольших ДТП, где ущерб минимален и нет пострадавших.

Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Николай Владимиров, также поддерживает нововведение. Он считает, что использование QR-кода для оформления ДТП через "Госуслуги" сократит время пребывания автомобилей на месте аварии и уменьшит помехи для других участников движения.

Сенатор также отметил, что новые правила включают возможность дистанционной подачи заявления на возмещение ущерба, что станет сильной мотивацией для водителей, привыкших ждать инспекторов или обращаться к аварийным комиссарам.

Новые правила также содержат информацию о документах, необходимых для оформления полиса ОСАГО при страховом случае, порядке урегулирования ДТП и других деталях, которые страховые компании будут предоставлять клиентам при заключении договора.

Уточнения

Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (сокр. ОСАГО — обязательное страхование автогражданской ответственности) — вид страхования ответственности, возникший в США в 1920-х годах и получивший очень широкое распространение в 1940—1950-х годах в Европе (а позже — и в остальном мире), при котором объектом страхования являются имущественные интересы, связанные с риском гражданской ответственности владельца транспортного средства по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу потерпевших при использовании транспортного средства.



