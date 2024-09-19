Как загрязнения в системе охлаждения могут привести к поломке двигателя

Последствия загрязнения системы охлаждения автомобиля

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Неполадки в системе охлаждения могут привести к серьёзным проблемам, таким как перегрев двигателя, выход из строя помпы или неисправность "печки". Чтобы этого избежать, необходимо регулярно промывать систему перед заменой охлаждающей жидкости (ОЖ) и при появлении определённых признаков. Эта процедура помогает устранить загрязнения, которые могут негативно сказаться на работе автомобиля. Портал "Тарантас Ньюс" разобрал, что происходит, если игнорировать промывку системы охлаждения, и какие признаки указывают на её необходимость.

Фото: Wikipedia by fir0002, CC BY 2.0

Зачем нужна промывка системы охлаждения?

Даже самая качественная охлаждающая жидкость со временем выкипает и окисляется, что приводит к образованию накипи и коррозии в системе. Естественный процесс износа состава также вызывает образование осадка.

Система охлаждения включает множество элементов, таких как трубки, патрубки и каналы, где могут скапливаться загрязнения. Эти засоры могут быть вызваны как внешней грязью, попадающей через изношенные прокладки, так и моторным маслом. Простая замена ОЖ не решит проблему, поэтому промывка является обязательной. Если загрязнения не удалить, это может негативно сказаться на работе всей системы и двигателя.

Последствия отказа от промывки:

Засорение радиатора и патрубков. Если не промыть систему перед заменой ОЖ, новые жидкости могут смыть накопившиеся загрязнения, что приведёт к забиванию трубок и ухудшению циркуляции жидкости.

Снижение антикоррозийных свойств жидкости. Если система плохо слита, остатки старой ОЖ могут вступить в реакцию с новой жидкостью, что приведёт к быстрой утрате её свойств.

Почернение охлаждающей жидкости. Загрязнения и коррозия могут привести к потемнению ОЖ, которая перестаёт справляться с температурными нагрузками, увеличивая риск закипания двигателя.

Когда требуется промывка системы охлаждения?

Промывка может понадобиться не только при плановой замене ОЖ, но и в случае появления следующих симптомов:

Двигатель периодически перегревается, что отображается на индикаторе приборной панели.

Пропадает тяга, и для поддержания динамики нужно сильнее нажимать на газ.

Вентилятор охлаждения включается чаще, даже при движении по трассе.

Печка в салоне работает нестабильно, выдавая слегка тёплый или прохладный воздух.

Также промывка требуется, если в систему попало моторное масло или ОЖ смешалась со старым составом. В противном случае система охлаждения может выйти из строя и потребовать ремонта.

Уточнения

Система охлаждения двигателя внутреннего сгорания (ДВС) обеспечивает отвод тепла от деталей двигателя, что обеспечивает их работоспособность и поддерживает необходимое тепловое состояние двигателя во всём диапазоне нагрузок и внешних условий среды.



