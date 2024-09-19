Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как обустроить детскую комнату для двоих детей: практические советы
Шереметьево облегчает туристам поиск потерянного багажа
Юрий Грымов снял киноверсию своего спектакля "Война и мир. Русский Пьер"
Эксперт по гаджетам исключил взрыв официально завезённых в РФ устройств
Как правильно варить картофель для салатов
ФК "Аль-Наср" уволил главного тренера Луиша Каштру
Салат с сельдереем, оливками и кукурузой — пошаговый рецепт
Экзотика в доме: самые причудливые породы кошек со всего мира
Можно ли поливать помидоры пищевой содой

Как загрязнения в системе охлаждения могут привести к поломке двигателя

Последствия загрязнения системы охлаждения автомобиля
2:49
Авто

Неполадки в системе охлаждения могут привести к серьёзным проблемам, таким как перегрев двигателя, выход из строя помпы или неисправность "печки". Чтобы этого избежать, необходимо регулярно промывать систему перед заменой охлаждающей жидкости (ОЖ) и при появлении определённых признаков. Эта процедура помогает устранить загрязнения, которые могут негативно сказаться на работе автомобиля. Портал "Тарантас Ньюс" разобрал, что происходит, если игнорировать промывку системы охлаждения, и какие признаки указывают на её необходимость.

Последствия загрязнения системы охлаждения автомобиля
Фото: Wikipedia by fir0002, CC BY 2.0

Зачем нужна промывка системы охлаждения?
Даже самая качественная охлаждающая жидкость со временем выкипает и окисляется, что приводит к образованию накипи и коррозии в системе. Естественный процесс износа состава также вызывает образование осадка.

Система охлаждения включает множество элементов, таких как трубки, патрубки и каналы, где могут скапливаться загрязнения. Эти засоры могут быть вызваны как внешней грязью, попадающей через изношенные прокладки, так и моторным маслом. Простая замена ОЖ не решит проблему, поэтому промывка является обязательной. Если загрязнения не удалить, это может негативно сказаться на работе всей системы и двигателя.

Последствия отказа от промывки:

Засорение радиатора и патрубков. Если не промыть систему перед заменой ОЖ, новые жидкости могут смыть накопившиеся загрязнения, что приведёт к забиванию трубок и ухудшению циркуляции жидкости.
Снижение антикоррозийных свойств жидкости. Если система плохо слита, остатки старой ОЖ могут вступить в реакцию с новой жидкостью, что приведёт к быстрой утрате её свойств.
Почернение охлаждающей жидкости. Загрязнения и коррозия могут привести к потемнению ОЖ, которая перестаёт справляться с температурными нагрузками, увеличивая риск закипания двигателя.

Когда требуется промывка системы охлаждения?

Промывка может понадобиться не только при плановой замене ОЖ, но и в случае появления следующих симптомов:

Двигатель периодически перегревается, что отображается на индикаторе приборной панели.
Пропадает тяга, и для поддержания динамики нужно сильнее нажимать на газ.
Вентилятор охлаждения включается чаще, даже при движении по трассе.
Печка в салоне работает нестабильно, выдавая слегка тёплый или прохладный воздух.

Также промывка требуется, если в систему попало моторное масло или ОЖ смешалась со старым составом. В противном случае система охлаждения может выйти из строя и потребовать ремонта.

Уточнения

Система охлаждения двигателя внутреннего сгорания (ДВС) обеспечивает отвод тепла от деталей двигателя, что обеспечивает их работоспособность и поддерживает необходимое тепловое состояние двигателя во всём диапазоне нагрузок и внешних условий среды.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
В США оценили пополнение ВВС РФ новыми истребителями Су-57

Pravda.Ru публикует перевод материала американского Military Watch о пополнении парка истребителей российских ВВС новыми самолётами Су-57.

В США высказались о пополнении ВВС РФ новыми истребителями Су-57
Специалисты поделились эффективными мерами борьбы с проволочником
Как избавиться от проволочника раз и навсегда: секреты опытных дачников
5 коварных ошибок при доливке антифриза, которые могут вывести двигатель из строя
Как использовать бархатцы после цветения
Последний султан Турции покорился русским и лупил англичан Сергей Лебедев Система РЭБ "Тетраэдр". Российский глушитель дронов нового поколения Дмитрий Плотников Виноватой в информационной войне США против властей Израиля американцы выставляют РФ Юрий Бочаров
Как обеззаразить почву после урожая: простой и эффективный метод
Как приготовить очень вкусные сосиски с сыром в лаваше
BI: флагманская отрасль промышленности Польши оказалась на грани краха
BI: флагманская отрасль промышленности Польши оказалась на грани краха
Последние материалы
Эксперт по гаджетам исключил взрыв официально завезённых в РФ устройств
Последний султан Турции покорился русским и лупил англичан
Как правильно варить картофель для салатов
ФК "Аль-Наср" уволил главного тренера Луиша Каштру
Последствия загрязнения системы охлаждения автомобиля
Салат с сельдереем, оливками и кукурузой — пошаговый рецепт
Экзотика в доме: самые причудливые породы кошек со всего мира
Можно ли поливать помидоры пищевой содой
На ВДНХ Узбекистан представил свой туристический потенциал
Какие растения нельзя подкармливать золой
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.