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5 причин, почему вашу машину может тянуть в сторону

В ГАИ назвали 5 причин, почему машину может уводить в сторону
2:25
Авто

Одной из наиболее частых и опасных проблем у подержанных автомобилей является отклонение от прямого направления движения, когда машину внезапно уводит в сторону. Представитель ГАИ объяснил в беседе с порталом njcar. ru, почему это происходит.

В ГАИ назвали 5 причин, почему машину может уводить в сторону
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Автомобиль может менять направление не только при разгоне или торможении, но и на ровной дороге. Иногда причиной может быть дефект дорожного покрытия, но чаще всего проблема кроется в техническом состоянии автомобиля. Только квалифицированные мастера в автосервисе могут точно определить источник неисправности.

Наиболее распространённой причиной такого отклонения являются проблемы с шинами. Неравномерное давление создаёт дисбаланс: одно колесо контактирует с дорогой больше, что нарушает трение и заставляет машину уходить в сторону. Также причиной могут быть разные высоты протекторов, износ шин, плохая балансировка или несоответствия в размере и рисунке шин.

Если с шинами всё в порядке, стоит обратить внимание на рулевое управление. Износ рулевых тяг, заклинившие наконечники или повреждения рулевой системы могут стать причиной отклонений. После ударов на высокой скорости возможны деформации подвески и нарушение угла развала-схождения передних колес, что также негативно сказывается на управляемости.

Развал-схождение — это важные параметры, влияющие на поведение автомобиля. Развал — это угол между вертикальной осью и плоскостью колеса, а схождение — угол между направлением движения и плоскостью колеса. Нарушение этих углов приводит к "блужданию" автомобиля на дороге.

Также не стоит исключать неисправность ступичного подшипника. Повреждённый подшипник вызывает трение и перегрев, из-за чего машину уводит в сторону. Часто это сопровождается звуками: гулом, скрежетом или хрустом. Поврежденные сайлентблоки тоже могут быть причиной проблемы и потребовать замены.

Если автомобиль начинает уходить в сторону при торможении, вероятная причина — неисправности тормозной системы. Утечка в тормозных шлангах, износ тормозных колодок и дисков могут нарушить балансировку и стать причиной уводов.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автомобильная шина — один из наиболее важных элементов колеса, представляющий собой упругую резино-металло-тканевую оболочку, установленную на обод диска.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Игорь Моржаретто
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