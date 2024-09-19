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Как перекупы обходят законы и чем это опасно для новых владельцев

Почему важно проверять документы при покупке авто у перекупа
2:13
Авто

Договор купли-продажи транспортного средства должен включать данные как продавца, так и покупателя. Эксперты предупреждают о рисках, которые возникают, если покупатель приобретает автомобиль у перекупщика, чьи данные не внесены в ПТС.

Почему важно проверять документы при покупке авто у перекупа
Фото: freepik.com by senivpetro, PDM

Перекупщик — это человек, занимающийся перепродажей автомобилей. Обычно он покупает машины подешевле и перепродает их дороже, минимально вложившись в их подготовку. По закону, новый владелец должен зарегистрировать автомобиль в течение 10 дней после заключения договора купли-продажи. Однако перекупщики часто избегают регистрации на себя, чтобы скрыть возможные проблемы с автомобилем, а также не оставлять лишних записей в ПТС, что может отпугнуть будущих покупателей.

В договоре купли-продажи участвуют две стороны: продавец и покупатель. Если перекупщик не указан в ПТС и не имеет доверенности от владельца, он не имеет права продавать автомобиль и не несёт ответственности за сделку. В такой ситуации договор оформляется между покупателем и предыдущим владельцем, который может даже не присутствовать на сделке. Перекупщик просто получает деньги и передаёт машину. Однако если бывший владелец позже заявит, что не подписывал договор и не получал денег, новый владелец может через суд быть вынужден вернуть автомобиль.

Также существует риск, что сделка может быть признана недействительной, если предыдущий владелец окажется банкротом, а автомобиль будет возвращён ему для продажи и погашения долгов.

Если перекупщик не внесён в ПТС, он должен иметь либо договор купли-продажи с предыдущим владельцем, либо доверенность на продажу. Хотя доверенность на продажу движимого имущества может быть простой формы, эксперты рекомендуют заверять её у нотариуса для надёжности.

Также стоит связаться с предыдущим собственником и получить его согласие на сделку, сохранив переписку в виде скриншотов. Оплата предпочтительнее через банковский перевод, так как выписка может послужить доказательством покупки и получения средств.

Уточнения

Договор купли-продажи — договор, по которому одна сторона (продавец) обязуется передать вещь (товар) в собственность другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него определённую денежную сумму (цену) (п. 1. ст. 454 ГК РФ).
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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