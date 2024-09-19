Как пинки и запах гари в АКП могут стать сигналом для замены масла

Почему важно следить за состоянием масла в автоматической коробке передач

1:27 Your browser does not support the audio element. Авто

Автоматическая коробка передач (АКП) требует регулярного обслуживания, и производители автомобилей устанавливают конкретные сроки замены масла (ATF жидкости). Однако, бывают случаи, когда масло в АКП стоит заменить раньше регламентного срока. Руководитель автосервиса FIT SERVICE (Москва, Бутово) Дмитрий Козловский рассказал, на какие признаки стоит обратить внимание.

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Козловский подчеркнул, что всегда важно следовать рекомендациям автопроизводителя, но есть эксплуатационные условия, которые могут ускорить износ масла. Например, частые резкие ускорения, буксировка прицепов, перегревы в пробках или езда по бездорожью могут сократить срок службы ATF жидкости.

Есть несколько явных признаков, что масло в АКП пора заменить:

рывки или пинки при переключении передач;

задержка при переключении;

запах гари;

посторонние звуки из коробки передач.

Иногда может возникнуть ситуация, когда АКП не реагирует на управление. В таких случаях замена масла может помочь, но чаще всего это сигнал о необходимости ремонта. Также рекомендуется проверить щуп — если на нём видны следы грязи или металлической стружки, это не только знак того, что масло требует замены, но и возможно, что в будущем потребуется ремонт коробки передач.

Уточнения

Автоматическая коробка переключения передач (АКПП) в широком смысле — коробка передач, устройство и механика работы которой позволяют ей в процессе движения транспортного средства самостоятельно определять наиболее подходящее доступное передаточное отношение, переходить (переключаться) с одного передаточного отношения на другое, обеспечивать упрощённую для водителя процедуру трогания с места автоматически, наиболее оптимально подстраивая внешнюю скоростную характеристику двигателя под заданную водителем скорость движения в текущих дорожных условиях. АКП есть один из двух (наравне с механической коробкой) широко распространённых типов коробок передач, применяемых на разноплановых колёсных, гусеничных и рельсовых транспортных средствах.



