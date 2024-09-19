Как пинки и запах гари в АКП могут стать сигналом для замены масла

Автоматическая коробка передач (АКП) требует регулярного обслуживания, и производители автомобилей устанавливают конкретные сроки замены масла (ATF жидкости). Однако, бывают случаи, когда масло в АКП стоит заменить раньше регламентного срока. Руководитель автосервиса FIT SERVICE (Москва, Бутово) Дмитрий Козловский рассказал, на какие признаки стоит обратить внимание.
Козловский подчеркнул, что всегда важно следовать рекомендациям автопроизводителя, но есть эксплуатационные условия, которые могут ускорить износ масла. Например, частые резкие ускорения, буксировка прицепов, перегревы в пробках или езда по бездорожью могут сократить срок службы ATF жидкости.
Есть несколько явных признаков, что масло в АКП пора заменить:
Иногда может возникнуть ситуация, когда АКП не реагирует на управление. В таких случаях замена масла может помочь, но чаще всего это сигнал о необходимости ремонта. Также рекомендуется проверить щуп — если на нём видны следы грязи или металлической стружки, это не только знак того, что масло требует замены, но и возможно, что в будущем потребуется ремонт коробки передач.
Автоматическая коробка переключения передач (АКПП) в широком смысле — коробка передач, устройство и механика работы которой позволяют ей в процессе движения транспортного средства самостоятельно определять наиболее подходящее доступное передаточное отношение, переходить (переключаться) с одного передаточного отношения на другое, обеспечивать упрощённую для водителя процедуру трогания с места автоматически, наиболее оптимально подстраивая внешнюю скоростную характеристику двигателя под заданную водителем скорость движения в текущих дорожных условиях. АКП есть один из двух (наравне с механической коробкой) широко распространённых типов коробок передач, применяемых на разноплановых колёсных, гусеничных и рельсовых транспортных средствах.
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