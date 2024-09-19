Как снизить расход моторного масла: советы автоэксперта

Автоэксперт Алексей Ревин рассказал, какой расход моторного масла считается нормальным и как можно его снизить.
Нормальный расход масла
Производители автомобилей часто заявляют, что расход масла может доходить до 600 мл на 1000 км пробега, а в тяжёлых условиях — даже до литра. Однако такие нормы противоречат как здравому смыслу, так и опыту многих автовладельцев. Двигатели, спроектированные и эксплуатируемые правильно, не требуют долива масла от замены до замены. Ревин напоминает, что интервал замены масла не должен превышать 7,5 тыс. км в смешанном цикле и 10 тыс. км на трассах.
Если ваш автомобиль вдруг начал "есть" больше масла или если вы заметили значительный расход на недавно приобретённом подержанном авто, стоит искать причину.
Почему моторное масло уходит?
Есть два пути утечки масла: оно может либо вытекать, либо сгорать. Редко масло уходит в охлаждающую жидкость, и этот случай очевиден сразу.
Причина может быть в самом масле
Если масло начинает быстро расходоваться спустя 3-4 тысячи километров после замены, возможно, оно низкого качества или поддельное. Важно не превышать рекомендованную производителем вязкость масла, так как слишком густое масло может вызвать ещё больше проблем.
Моторные масла — масла, применяемые главным образом для охлаждения и снижения трения между движущимися деталями поршневых и роторных двигателей внутреннего сгорания.
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