Как снизить расход моторного масла: советы автоэксперта

Что делать, если двигатель расходует слишком много масла

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Автоэксперт Алексей Ревин рассказал, какой расход моторного масла считается нормальным и как можно его снизить.

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Нормальный расход масла

Производители автомобилей часто заявляют, что расход масла может доходить до 600 мл на 1000 км пробега, а в тяжёлых условиях — даже до литра. Однако такие нормы противоречат как здравому смыслу, так и опыту многих автовладельцев. Двигатели, спроектированные и эксплуатируемые правильно, не требуют долива масла от замены до замены. Ревин напоминает, что интервал замены масла не должен превышать 7,5 тыс. км в смешанном цикле и 10 тыс. км на трассах.

Если ваш автомобиль вдруг начал "есть" больше масла или если вы заметили значительный расход на недавно приобретённом подержанном авто, стоит искать причину.

Почему моторное масло уходит?

Есть два пути утечки масла: оно может либо вытекать, либо сгорать. Редко масло уходит в охлаждающую жидкость, и этот случай очевиден сразу.

Утечки масла

Наиболее опасно, когда масло под давлением вытекает через магистрали — например, через масляный фильтр, систему турбокомпрессора или датчик давления масла. Утечка также возможна через сальники коленчатого и распределительных валов, прокладки поддона и клапанной крышки. Сгорание масла

Если масло сгорает в цилиндрах, проблема может быть связана с поршневыми кольцами, маслоотражательными колпачками или системой вентиляции картера. Изношенные поршневые кольца могут привести к значительному расходу масла, что проявляется дымлением двигателя. Изношенные маслоотражательные колпачки также способствуют увеличенному расходу, но в меньшей степени. Проблемы с системой вентиляции картера могут привести к тому, что масло будет попадать в цилиндры вместе с картерными газами. Турбокомпрессор

Если турбокомпрессор изношен, уплотнения ротора могут пропускать масло, которое будет попадать в камеру сгорания или выпускной тракт.

Причина может быть в самом масле

Если масло начинает быстро расходоваться спустя 3-4 тысячи километров после замены, возможно, оно низкого качества или поддельное. Важно не превышать рекомендованную производителем вязкость масла, так как слишком густое масло может вызвать ещё больше проблем.

Уточнения

Моторные масла — масла, применяемые главным образом для охлаждения и снижения трения между движущимися деталями поршневых и роторных двигателей внутреннего сгорания.





