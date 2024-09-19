Заправляйтесь вечером или утром и экономьте больше: в чём секрет

Как время суток влияет на количество заправляемого бензина

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Водители часто обсуждают способы экономии на топливе. Одни из них меняют стиль вождения, другие считают, что время суток, когда вы заправляете автомобиль, также может сыграть роль. Существует мнение, что заправка ранним утром или поздним вечером позволяет получить чуть больше топлива за те же деньги.

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Законы физики

Бензин — это летучая смесь легких углеводородов, которая расширяется при нагревании и сжимается при понижении температуры. Чем выше температура, тем больше объём топлива, но его плотность уменьшается. И наоборот, при низкой температуре бензин становится более плотным.

Следовательно, если заправляться в жаркое время дня, вы заливаете в бак нагретое, менее плотное топливо. К вечеру или утру, когда воздух остывает, объем бензина может уменьшиться, и это может отразиться на показаниях бортового компьютера — запас хода снизится. Если же заправляться рано утром или поздно вечером, когда температура ниже, бензин будет более плотным, и вы получите немного больше топлива за ту же цену.

Конечно, разница небольшая — она едва ощутима и хватит лишь на несколько дополнительных километров. Однако если регулярно заправляться в более прохладное время суток, это может привести к заметной экономии в долгосрочной перспективе.

Есть ли ещё плюсы?

При заправке в прохладное время суток бензин становится более плотным, что повышает его эффективность при сгорании. Это не означает, что автомобиль внезапно станет более динамичным, но улучшенное качество топлива может положительно сказаться на эффективности работы двигателя, особенно в долгосрочной перспективе.

Таким образом, теория о том, что заправка в прохладное время суток может быть выгодной, действительно имеет научные обоснования. Насколько это эффективно — каждый решает для себя сам.

Уточнения

Пло́тность — скалярная физическая величина, определяемая как отношение массы тела к занимаемому этим телом объёму или как производная массы по объёму.

