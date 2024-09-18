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Может ли мотобат остановить автомобиль

В каких случаях мотобат может остановить автомобиль
1:40
Авто

Мотобаты — это специальные подразделения мотополиции, входящие в состав ГИБДД, но на практике являющиеся отдельной "кастой" блюстителей дорожного порядка. Портал autonews. ru объяснил, могут ли сотрудники мотобата останавливать автомобили.

В каких случаях мотобат может остановить автомобиль
Фото: wikimedia by Alf van Beem, PDM

Мотобат, сокращение от "мотоциклетный батальон", был создан в 70-х годах в Москве для борьбы с нарушителями на двухколёсных транспортных средствах.

Так могут ли инспекторы мотобата останавливать автомобили? Ответ — да, могут. Существует мнение, что мотоциклетные патрули не трогают автомобилистов, но это всего лишь негласное правило, а не закон. Дело в том, что у мотополиции хватает работы и без четырехколесных нарушителей, а инспекторы на патрульных автомобилях, в свою очередь, редко преследуют мотоциклистов. Это рациональное распределение задач, позволяющее каждому подразделению фокусироваться на своей сфере для достижения максимальной эффективности.

Тем не менее, сотрудники мотобата часто привлекаются к специальным операциям на дорогах, например, для выявления нарушителей, использующих выделенные полосы для общественного транспорта. Мотоциклетные патрули также контролируют опасные участки дорог, следят за тем, чтобы водители пропускали пешеходов, и ловят тех, кто объезжает пробки по встречной полосе.

Таким образом, независимо от типа подразделения, сотрудники дорожной полиции по закону имеют право останавливать любое транспортное средство в любое время и в любом месте.

Уточнения

Государственная автомобильная инспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации — самостоятельное структурное подразделение центрального аппарата Министерства внутренних дел Российской Федерации. Госавтоинспекция МВД России обеспечивает и осуществляет функции Министерства по выработке предложений по формированию и реализации основных направлений государственной политики, нормативному правовому регулированию в области обеспечения безопасности дорожного движения. Главное управление выполняет функции федерального органа управления Государственной автомобильной инспекции Министерства внутренних дел Российской Федерации, возглавляющего систему Госавтоинспекции, и иные функции в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, МВД России.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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