Какой привод ГРМ надежнее: цепной или ременной

Что выбрать для надежной работы двигателя: ремень или цепь ГРМ

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Автоэксперты рассказали, какой тип привода газораспределительного механизма (ГРМ) — ременный или цепной — считается более надежным и какие особенности у каждого варианта. При выборе автомобиля многие водители не уделяют внимания тому, что приводит в движение валы двигателя: ремень или цепь. Однако этот фактор может существенно повлиять на эксплуатацию машины. Например, если на форумах не жалуются на малый ресурс цепи в какой-либо модели, то такой тип привода может оказаться предпочтительнее. Тем не менее, ремень считается более современным решением.

Фото: Own work by Cllackr, PDM

Цепной привод ГРМ

Преимущества:

Для первого владельца автомобиля цепной привод обходится дешевле, так как в большинстве случаев цепь не требует замены до 100 тысяч километров пробега.

Долгий срок службы, особенно у старых двигателей с многорядными цепями.

Цепь защищена от внешних факторов, всегда смазана и, при исправном натяжителе, сохраняет натяжение.

Продуманная система успокоителей и натяжителей снижает вибрации по сравнению с ременным приводом.

Цепь не нуждается в замене по возрасту, что удобно для автомобилей с редкими поездками.

Перед износом цепь начинает издавать больше шума, предупреждая о необходимости замены.

Недостатки:

Двигатели с цепным приводом, как правило, тяжелее.

Цепь требует постоянной смазки.

Гидронатяжитель цепи без храпового механизма может плохо работать при низком давлении масла, что критично для автомобилей с системой "Старт-стоп".

Есть риск перескакивания цепи при вращении двигателя в обратную сторону, например, при парковке на склоне с включенной передачей.

Насос охлаждающей жидкости в таких двигателях чаще всего работает от ремня вспомогательных агрегатов, который не всегда меняется вовремя, что может привести к перегреву двигателя.

В некоторых случаях ресурс цепи составляет всего 50 тысяч километров.

Замена цепи на современных двигателях требует значительных усилий, включая демонтаж передней крышки двигателя.

Со временем цепь растягивается, что может вызвать сбой фаз ГРМ.

Ременный привод ГРМ

Преимущества:

Более тихая работа по сравнению с цепью.

Отсутствие резонансных вибраций благодаря нечетному количеству зубьев ремня.

Ремень эффективно гасит крутильные колебания благодаря своей эластичности.

Не нуждается в сложном гидравлическом натяжителе, достаточно простого пружинного механизма.

Ремень не требует смазки.

На некоторых двигателях ремень легко осмотреть, не снимая опору силового агрегата.

Замена ремня проще и может быть выполнена самостоятельно.

Двигатель с ременным приводом легче.

Недостатки:

У двигателя с ременным приводом больше валов, выходящих из масляной полости, что увеличивает количество сальниковых уплотнений, которые могут течь и привести к выходу ремня из строя.

Ремень чувствителен к низким температурам и попаданию воды.

Срок службы ремня зависит не только от пробега, но и от времени, так как резина стареет.

Надежность ремня зависит от состояния натяжных и обводных роликов, а также помпы. Смазка в роликах может пересохнуть, а помпа выйти из строя.

Требуется регулярная замена ремня по графику технического обслуживания.

Разрыв ремня может произойти внезапно и без предупреждающих звуков.

Уточнения

Ремень газораспределительного механизма (также сокр. «ремень ГРМ») — компонент поршневого двигателя для синхронизации вращения коленвала и распределительного вала, зубчатый ремень (также называемого кулачкового ремня), либо цепь газораспределительного механизма, либо набор зубчатых колес. Синхронизация валов гарантирует, что клапаны двигателя открываются и закрываются в нужное время в зависимости от положения поршней.



