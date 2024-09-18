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Какой привод ГРМ надежнее: цепной или ременной

Что выбрать для надежной работы двигателя: ремень или цепь ГРМ
3:45
Авто

Автоэксперты рассказали, какой тип привода газораспределительного механизма (ГРМ) — ременный или цепной — считается более надежным и какие особенности у каждого варианта. При выборе автомобиля многие водители не уделяют внимания тому, что приводит в движение валы двигателя: ремень или цепь. Однако этот фактор может существенно повлиять на эксплуатацию машины. Например, если на форумах не жалуются на малый ресурс цепи в какой-либо модели, то такой тип привода может оказаться предпочтительнее. Тем не менее, ремень считается более современным решением.

Что выбрать для надежной работы двигателя: ремень или цепь ГРМ
Фото: Own work by Cllackr, PDM

Цепной привод ГРМ

Преимущества:

  • Для первого владельца автомобиля цепной привод обходится дешевле, так как в большинстве случаев цепь не требует замены до 100 тысяч километров пробега.
  • Долгий срок службы, особенно у старых двигателей с многорядными цепями.
  • Цепь защищена от внешних факторов, всегда смазана и, при исправном натяжителе, сохраняет натяжение.
  • Продуманная система успокоителей и натяжителей снижает вибрации по сравнению с ременным приводом.
  • Цепь не нуждается в замене по возрасту, что удобно для автомобилей с редкими поездками.
  • Перед износом цепь начинает издавать больше шума, предупреждая о необходимости замены.

Недостатки:

  • Двигатели с цепным приводом, как правило, тяжелее.
  • Цепь требует постоянной смазки.
  • Гидронатяжитель цепи без храпового механизма может плохо работать при низком давлении масла, что критично для автомобилей с системой "Старт-стоп".
  • Есть риск перескакивания цепи при вращении двигателя в обратную сторону, например, при парковке на склоне с включенной передачей.
  • Насос охлаждающей жидкости в таких двигателях чаще всего работает от ремня вспомогательных агрегатов, который не всегда меняется вовремя, что может привести к перегреву двигателя.
  • В некоторых случаях ресурс цепи составляет всего 50 тысяч километров.
  • Замена цепи на современных двигателях требует значительных усилий, включая демонтаж передней крышки двигателя.
  • Со временем цепь растягивается, что может вызвать сбой фаз ГРМ.

Ременный привод ГРМ

Преимущества:

  • Более тихая работа по сравнению с цепью.
  • Отсутствие резонансных вибраций благодаря нечетному количеству зубьев ремня.
  • Ремень эффективно гасит крутильные колебания благодаря своей эластичности.
  • Не нуждается в сложном гидравлическом натяжителе, достаточно простого пружинного механизма.
  • Ремень не требует смазки.
  • На некоторых двигателях ремень легко осмотреть, не снимая опору силового агрегата.
  • Замена ремня проще и может быть выполнена самостоятельно.
  • Двигатель с ременным приводом легче.

Недостатки:

  • У двигателя с ременным приводом больше валов, выходящих из масляной полости, что увеличивает количество сальниковых уплотнений, которые могут течь и привести к выходу ремня из строя.
  • Ремень чувствителен к низким температурам и попаданию воды.
  • Срок службы ремня зависит не только от пробега, но и от времени, так как резина стареет.
  • Надежность ремня зависит от состояния натяжных и обводных роликов, а также помпы. Смазка в роликах может пересохнуть, а помпа выйти из строя.
  • Требуется регулярная замена ремня по графику технического обслуживания.
  • Разрыв ремня может произойти внезапно и без предупреждающих звуков.

 

Уточнения

Ремень газораспределительного механизма (также сокр. «ремень ГРМ») — компонент поршневого двигателя для синхронизации вращения коленвала и распределительного вала, зубчатый ремень (также называемого кулачкового ремня), либо цепь газораспределительного механизма, либо набор зубчатых колес. Синхронизация валов гарантирует, что клапаны двигателя открываются и закрываются в нужное время в зависимости от положения поршней.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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