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Пять проверенных методов для выявления поломок автомобиля

Простые советы по предотвращению серьёзных поломок
2:26
Авто

Автоэксперты обращались к тем, кто лучше всех знает, как быстро "реанимировать" автомобиль в любых условиях — к механикам из мира автоспорта. В гонках по бездорожью проведите минуты на вес золота, и ремонт нужно произвести мгновенно, иначе можно пропустить следующий старт.

Простые советы по предотвращению серьёзных поломок
Фото: magic-booster .fr/collections/booster-batterie by Magic Booster, CC BY-SA 4.0

Участники такого гонок прекрасно понимают, что поломки могут произойти в любой момент. Механики команды G-Drive Racing поделились советами, как предотвратить внештатные ситуации с автомобилем. Профессионалы автоспорта всегда стараются предупреждать поломки, и не оставлять их в последний момент, что очень актуально и для обычных автовладельцев.

Полезные советы от дорожных механиков для предотвращения серьезных поломок:

  1. Регулярно осматривайте подкапотное пространство и днище автомобиля. Хоть эти раз в неделю проверяйте зону. Это поможет вовремя обнаружить мелкие неисправности, такие как утечка масла или антифриза, которые могут привести к более серьезному ремонту в случае их повреждения.
  2. Прислушивайтесь к звуку автомобиля. По звуку двигателя можно обнаружить потенциальные проблемы. Если двигатель начал издавать необычные звуки, это может быть сигналом о предстоящей поломке.
  3. Избегайте "полевого" ремонта. Даже если автомобиль после временного ремонта продолжит движение, он может создать опасность для других на дороге. В автоспорте, при серьезных поломках, автомобиль отправляют на эвакуатор — безопасность всегда в приоритете.
  4. Используйте моторное масло строго в соответствии с рекомендациями производителя. Соблюдение рекомендаций по классу вязкости и другим параметрам моторного масла значительно снижает риск поломки двигателя. В условиях интенсивной эксплуатации, например, при частых пробках в жару, рекомендуется заменять масло раньше положенного срока.
  5. Осторожно подходите к премиальным маслам. Если вы решите перейти на синтетическое масло, не смешивайте его с минеральным, за исключением случаев крайней необходимости. Даже тогда действует правило: любое масло лучше, чем отсутствие масла.

Эти простые советы помогут избежать серьезных поломок и поддерживать автомобиль в отличном состоянии, как это делают профессионалы автоспорта.

Уточнения

Автоспо́рт (англ. autosport, а также англ. motorsport), автомобильный спорт — категория технических видов спорта, в которых участники соревнуются между собой за рулём автомобилей (прототип, легковой автомобиль, грузовик, внедорожник и так далее).
 
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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