Как простой лист бумаги может помочь вам избежать дорогостоящего ремонта мотора

Метод диагностики двигателя для автолюбителей

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В наше время многие автолюбители уверены, что диагностика двигателя внутреннего сгорания — задача исключительно для профессионалов с большим опытом и специализированным оборудованием. В этом есть доля правды, но столь же верно и другое: каждый может провести простую первичную проверку двигателя самостоятельно. Это поможет определить, нужен ли автосервис для более детальной проверки, или можно обойтись без этого.

Фото: Wikimedia Commons by Ruben de Rijcke, CC BY-SA 3.0

Для такого диагноза не требуются сложные приборы — все, что нужно, это немного времени и чистый лист бумаги. Причина элементарна.

Чтобы провести измерение, возьмите белый лист бумаги и поднесите его к выхлопной трубе автомобиля. Прогретом двигателе несколько раз нажмите до упора на педаль газа. Если на листе твердых частиц и резкий запах моторного масла, это указывает на проблемы с маслосъемными колпачками или кольцами двигателя, что сигнализирует о необходимости ремонта в ближайшем будущем. Ремонт может быть долгим и дорогим, но такое простое тестирование позволит заранее выявить проблемы и предотвратить серьезные поломки.

Если после проверки лист остается чистым, двигатель в рабочем состоянии и поводов для беспокойства нет.

Уточнения

Поршневы́е ко́льца — это незамкнутые кольца, которые с небольшим зазором по высоте посажены в канавках на внешних поверхностях поршней в поршневых двигателях (таких как двигатели внутреннего сгорания или паровые двигатели) и поршневых компрессорах.



