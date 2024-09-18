Как неуместный тюнинг может привести к перегреву двигателя

Как мелкая решетка уменьшает расход топлива и снижает охлаждение двигателя

2:41 Your browser does not support the audio element. Авто

Неуместный тюнинг касается не только старых автомобилей. Некоторые автодилеры рекомендуют устанавливать "защитную сетку" на решётку радиатора новой машины, которая может нанести вред двигателю. Портал "Тарантас Ньюс" изучил, чем грозит такая модификация двигателю внутреннего сгорания (ДВС).

Фото: wikipedia by X-Ray91270, PDM

Нужна ли защита системы охлаждения?

Действительно, встречные потоки воздуха могут принести с собой мусор, пыль, а также камни, которые могут повредить радиатор или засорить его камеру. Это может привести к нарушению герметичности и проблемам в работе системы охлаждения. Камни, летящие из-под колес других машин, и насекомые, ударяющиеся на высокой скорости, также могут повредить радиатор.

Однако автопроизводители уже предусмотрели защиту системы охлаждения и установили передние части автомобиля, такие как шланги и трубки. По стандарту данная решетка радиатора оснащена специальными ячейками, которые создают опасные элементы. Ячейки расположены под углом, что позволяет камням рикошетить и отскакивать.

Широкие решётки радиатора также обеспечивают достаточный приток воздуха для поддержания необходимой температуры системы охлаждения при различных режимах эксплуатации автомобиля.

Чем опасен неуместный тюнинг?

У многих может возникнуть мысль, что установка мелкой сеточки для соответствия решётке радиатора — это безобидная модификация. Однако она может иметь серьёзные последствия. Мелкая сетка вызывает так называемый эффект Вентури, когда увеличенная скорость воздушного потока сталкивается с препятствиями, что приводит к уменьшению поступления воздуха к радиатору.

На высоких скоростях, особенно во время движения по трассе, мелкая решётка может стать препятствием, не пропуская достаточное количество воздуха для охлаждения двигателя. Последствия очевидны:

Вентиляторы системы охлаждения будут включаться чаще, чем выше нагрузка на систему;

Температура масла начинает расти, что приводит к его старению и снижению эффективности смазки;

Увеличивается риск перегрева двигателя, что может привести к серьезным повреждениям;

Турбокомпрессор может выйти из строя из-за перегретого масла, поступающего в систему охлаждения.

Кроме того, мелкая сетка увеличивает лобовое сопротивление, улучшая завихрение воздуха. Это приводит к увеличению расхода топлива, поскольку автомобилям требуется больше энергии для поддержания скорости.

Уточнения

Тюнинг автомобиля — процесс доработки (т.н. моддинг) обычного автомобиля, нацеленный на изменение заводских характеристик (увеличение мощности и эффективности двигателя, повышение эффективности тормозов, улучшение подвески, улучшение мультимедиа системы автомобиля, а также кардинальная переделка автомобиля, например в кабриолет или пикап).

