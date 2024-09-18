Установка новой шины на переднюю ось — миф, который может быть опасен

Почему задние колёса важны при установке новых шин

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При замене передних покрышек на автомобиле многие водители допускают серьёзную ошибку, которую эксперты считают опасной. Специалисты рекомендуют не оставлять новые сиденья на передней оси автомобиля, а вместо этого перемещать их на заднюю ось.

Фото: wikipediа by Morio, CC BY-SA 3.0

Технический директор Michelin UK Брайан Портеус утверждает, что большинство водителей не знают об этих правилах, несмотря на его замечания. Более того, даже некоторые автосервисы могут быть не в курсе этих рекомендаций.

Основная причина, почему новые шины ставят на заднюю ось, заключается в повышении устойчивости автомобиля. Хотя на первый взгляд может казаться логичным установка нового сиденья на переднюю ось, так как именно передние колеса больше участвуют в торможениях и поворотах, вопрос устойчивости автомобиля играет ключевую роль. Установка новых покрышек на заднюю ось может привести к заносу задней части автомобиля, особенно на мокрой дороге, что может спасти от аварийных ситуаций.

Портеус поясняет, что обеспечение устойчивости автомобиля должно быть приоритетом, а уже потом стоит задуматься о тяге и торможении. Даже частично изношенные передние сиденья могут обеспечивать достаточное сцепление для безопасного торможения. Если передние колёса начнут скользить, водителю будет легче это заметить и исправить ситуацию, в отличие от заноса задней оси, который сл.

Портеус также рекомендует водителям попробовать протестировать особенности управления симуляторами гоночных видеоигр. По его словам, выбор покрышек на переднюю и заднюю оси сильно влияет на управляемость автомобиля. Например, мягкие передние и жёсткие задние сиденья могут привести к заносам при повышенных скоростях.

Важное замечание: это правило применяется ко всем типам автомобилей, вне зависимости от того, какие колёса въезжают — передние, задние или все четыре. Портеус подчёркивает: для обеспечения максимальной безопасности и контроля над автомобилем новые сиденья всегда следует держать на задней оси.

Уточнения

Занос — нарушение движения автомобиля или мотоцикла вдоль продольной плоскости колёс. Вызывается умышленно водителем (для скоростного прохождения поворотов), либо неумышленно.



