Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Москве предлагают самые высокие зарплаты новым специалистам
Что делать, если кошка игнорирует свою кличку
Что нужно сделать на даче прямо сейчас, чтобы в следующем году не было фитофторы
Как с помощью обычной травы сделать почву невероятно плодородной
Эксперты назвали три ошибки путешественников, которые портят длительные перелёты
Преимущества и недостатки дизельных двигателей
Нарколог посоветовал прерывать запой в условиях стационара
По каким признакам понять, что крем для лица вам не подходит
Почему россияне всё реже покупают новую бытовую технику?

Почему даже новые аккумуляторы быстро разряжаются

Почему стартер может разрядить ваш аккумулятор
1:37
Авто

Проблемы с аккумуляторами знакомы каждому автомобилисту. И если поломки старых АКБ никого не удивляют, то даже новые батареи могут преподнести неприятные сюрпризы. В некоторых случаях аккумулятор может быстро разряжаться или полностью выйти из строя. Конечно, иногда это связано с заводским браком, но зачастую причины кроются в других факторах. 

Почему стартер может разрядить ваш аккумулятор
Фото: freepik.com by senivpetro, PDM

Одна из основных причин резкого разряда батареи — это неисправность генератора. Если он выйдет из строя, аккумулятор перестает подзаряжаться во время движения. Другой распространенной причиной являются температурные перепады. Зимой водители часто сталкиваются с разрядом АКБ, так как электролит освещения падает, нагрузка на батарею увеличивается. В некоторых случаях причиной может быть короткое замыкание аккумулятора, что потребует его полной замены.

Еще одна причина быстрой разрядки — стартер, который может потреблять больший ток, чем обычно. Опознать проблему можно по необычным звукам при запуске двигателя или запаху жженой задержки. И наконец, неправильный выбор батареи также может привести к частым разрядам.

Чтобы избежать подобных проблем, специалисты советуют совершать более длительные поездки, так как в поездку не дают аккумулятору полностью зарядиться. Если это невозможно, стоит периодически подзаряжать батарею с помощью зарядных устройств. Также полезно регулярно проверять уровень электролита и его состояние в обслуживаемых аккумуляторах.

Уточнения

 

  • Стартер — устройство, которое запускает что-то:
    • В двигателе внутреннего сгорания (ДВС) или газотурбинном двигателе (ГТД) стартёр — устройство, раскручивающее вал двигателя для запуска
 

Электроли́т — вещество, которое проводит электрический ток вследствие диссоциации на ионы, что происходит в растворах и расплавах, или движения ионов в кристаллических решётках твёрдых электролитов. 
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
В США сообщили о потере Украиной двух последних Су-27 и МиГ-29

Pravda.Ru публикует перевод материала американского Military Watch об утрате ВВС Украины.

В США рассказали о невосполнимой потере ВВС Украины
Ракета JASSM-ER. США планируют представить крылатую ракету
Ракета JASSM-ХR. Американцы обещают мощный скрытный удар с большой дистанции
Консервируем помидоры на зиму: 3 простых и вкусных рецепта
Почему стоит ехать на море в Сочи в ноябре-декабре
За двое суток российская армия в Курской области освободила больше десятка сёл Дмитрий Плотников Туристы возвращаются в Большой каньон Афганистана Ирина Гусакова
Простое решение: полировка фар без сложных инструментов
Уксус против грязи: как очистить микроволновку без усилий и вредных химических средств
Berliner Zeitung: Россия тайно поставляет дешёвый газ в Германию
Berliner Zeitung: Россия тайно поставляет дешёвый газ в Германию
Последние материалы
Европа по-прежнему зависит от поставок российской рыбы
Почему стартер может разрядить ваш аккумулятор
Как с помощью обычной травы сделать почву невероятно плодородной
Эксперты назвали три ошибки путешественников, которые портят длительные перелёты
Преимущества и недостатки дизельных двигателей
Нарколог посоветовал прерывать запой в условиях стационара
По каким признакам понять, что крем для лица вам не подходит
Почему россияне всё реже покупают новую бытовую технику?
Терапевт объяснила, что поможет эффективно снять стресс
В России изменились условия налогообложения вкладов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.