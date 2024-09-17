Почему даже новые аккумуляторы быстро разряжаются

Почему стартер может разрядить ваш аккумулятор

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Проблемы с аккумуляторами знакомы каждому автомобилисту. И если поломки старых АКБ никого не удивляют, то даже новые батареи могут преподнести неприятные сюрпризы. В некоторых случаях аккумулятор может быстро разряжаться или полностью выйти из строя. Конечно, иногда это связано с заводским браком, но зачастую причины кроются в других факторах.

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Одна из основных причин резкого разряда батареи — это неисправность генератора. Если он выйдет из строя, аккумулятор перестает подзаряжаться во время движения. Другой распространенной причиной являются температурные перепады. Зимой водители часто сталкиваются с разрядом АКБ, так как электролит освещения падает, нагрузка на батарею увеличивается. В некоторых случаях причиной может быть короткое замыкание аккумулятора, что потребует его полной замены.

Еще одна причина быстрой разрядки — стартер, который может потреблять больший ток, чем обычно. Опознать проблему можно по необычным звукам при запуске двигателя или запаху жженой задержки. И наконец, неправильный выбор батареи также может привести к частым разрядам.

Чтобы избежать подобных проблем, специалисты советуют совершать более длительные поездки, так как в поездку не дают аккумулятору полностью зарядиться. Если это невозможно, стоит периодически подзаряжать батарею с помощью зарядных устройств. Также полезно регулярно проверять уровень электролита и его состояние в обслуживаемых аккумуляторах.

Уточнения





Стартер — устройство, которое запускает что-то: В двигателе внутреннего сгорания (ДВС) или газотурбинном двигателе (ГТД) стартёр — устройство, раскручивающее вал двигателя для запуска



Электроли́т — вещество, которое проводит электрический ток вследствие диссоциации на ионы, что происходит в растворах и расплавах, или движения ионов в кристаллических решётках твёрдых электролитов.



