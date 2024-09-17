Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Почему стартер может разрядить ваш аккумулятор
Как с помощью обычной травы сделать почву невероятно плодородной
Эксперты назвали три ошибки путешественников, которые портят длительные перелёты
Преимущества и недостатки дизельных двигателей
Нарколог посоветовал прерывать запой в условиях стационара
По каким признакам понять, что крем для лица вам не подходит
Почему россияне всё реже покупают новую бытовую технику?
Терапевт объяснила, что поможет эффективно снять стресс
В России изменились условия налогообложения вкладов

Важные детали вашего автомобиля, которые требуют замены чаще всего

Что чаще всего ломается в вашем автомобиле
1:52
Авто

Автомобильный рынок предлагает огромное разнообразие марок и моделей машин, обладающих своими особенностями, как во внешнем виде, так и в процессе ремонта. Владение автомобилем требует не только регулярного технического обслуживания, но и своевременной замены изношенных деталей. В данной статье представлен рейтинг самых востребованных автозапчастей для популярной марки.

Что чаще всего ломается в вашем автомобиле
Фото: freepik.com by prostooleh, PDM

Система охлаждения автомобиля играет основную роль в предотвращении перегрева двигателя, и ее компоненты часто требуют замены. Радиаторы — ключевые элементы системы, они помогают рассеивать тепло и поддерживать оптимальную температуру работы двигателя. Термостаты регулируют поток охлаждающей жидкости в зависимости от температуры двигателя, обеспечивая его стабильную работу. Водяные насосы обеспечивают циркуляцию охлаждающей жидкости, предотвращая перегрев и поддерживая правильную работу дви.

Система трансмиссии также требует постоянного внимания. Фильтры коробки передач защищают ее от загрязнений, продлевают срок службы и предотвращают преждевременный износ. Сцепление, которое соединяет и разъединяет двигатель с коробкой передач, позволяет плавно переключать передачи,

Шарниры условий угловых скоростей (ШРУСы) играют главную роль в передаче усилия от двигателя к колесам, особенно при поворотах, когда колеса вращаются с разной скоростью. Надёжная работа ШРУСов помогает избежать проблем с управлением

Наконец, амортизаторы и пружины обеспечивают комфорт и безопасность во время движения, исключая вибрации и удары от неровностей дороги. Их исправное состояние — залог комфорта и безопасности.

Уточнения

Шарнир равных угловых скоростей (ШРУС, жарг. — граната) обеспечивает передачу крутящего момента при углах поворота от 1 до 70 градусов относительно оси. ШРУСы изредка называют «гомокинетическими шарнирами» (от др.-греч. ὁμός — «равный, одинаковый» и κίνησις — «движение», «скорость»).
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
В США сообщили о потере Украиной двух последних Су-27 и МиГ-29

Pravda.Ru публикует перевод материала американского Military Watch об утрате ВВС Украины.

В США рассказали о невосполнимой потере ВВС Украины
Ракета JASSM-ER. США планируют представить крылатую ракету
Ракета JASSM-ХR. Американцы обещают мощный скрытный удар с большой дистанции
Консервируем помидоры на зиму: 3 простых и вкусных рецепта
Почему стоит ехать на море в Сочи в ноябре-декабре
За двое суток российская армия в Курской области освободила больше десятка сёл Дмитрий Плотников Туристы возвращаются в Большой каньон Афганистана Ирина Гусакова
Простое решение: полировка фар без сложных инструментов
Уксус против грязи: как очистить микроволновку без усилий и вредных химических средств
Berliner Zeitung: Россия тайно поставляет дешёвый газ в Германию
Berliner Zeitung: Россия тайно поставляет дешёвый газ в Германию
Последние материалы
Терапевт объяснила, что поможет эффективно снять стресс
В России изменились условия налогообложения вкладов
Для особых гостей на стадионе клуба ПСЖ появился VIP-номер
Что нужно учесть при покупке дешёвого тура?
Каких растений боятся комары, а какие их привлекают
Что чаще всего ломается в вашем автомобиле
Гвинея ждет Русский дом
Как устранить неприятный запах в салоне автомобиля
В зоне СВО на передовой играют свадьбы
"Авито": Казань и Новосибирск вошли в топ-15 городов с самыми высокими зарплатами
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.