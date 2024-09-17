Правила использования ручника

Основные ошибки при использовании стояночного тормоза

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Несмотря на постоянное совершенствование автомобилей, в их конструкциях все еще используются классические механизмы, такие как ручной стояночный тормоз. Этот элемент по-прежнему встречается на большинстве бюджетных автомобилей, и, по словам автослесаря, с которым пообщался портал naavtotrasse. ru, важно правильно его использовать, особенно зимой. Ошибки при эксплуатации "ручника" допускают использование многих водителей. Это касается как чрезмерного или недостаточного усилия при его включении, так и неправильного использования в различных установках. К примеру, автомобилисты исключают активацию стояночного тормоза в условиях, когда это необходимо, что может привести к негативным последствиям.

Фото: Wikipedia by Ballista, CC BY-SA 3.0

Одна из возникших проблем — примерзание колодок к тормозным дискам или барабанам, особенно если на поверхности тормозных опор осталась вода. Когда водитель оставляет автомобиль с поднятым "ручником" сразу после дождя или езды по мокрой дороге, существует вероятность того, что колодки примерзнут. Такое случается чаще всего зимой, когда тормозные элементы недостаточно высохли до срабатывания стояночного механизма. Даже водители автомобилей с электронными или ножными стояночными тормозами могут стать примером типичной проблемы.

Во избежание примерзания тормозных колодок рекомендуется дать тормозам немного времени на высыхание перед использованием стоячего тормоза. Обычно хватает 3-4 минут после остановки. В это время нагретые диски или барабаны должны соблюдать меры, которые сводят к минимуму риск примерзания. Важно также не прикладывать чрезмерные усилия при активации "ручника" — обычно хватает 3-4 рычагов рычага.

Еще один важный момент — выберите место для парковки автомобиля так, чтобы колеса не препятствовали попаданию в воду, так как это может привести к повреждению дисков или барабанов.

Уточнения

Тормозная колодка (иногда башмак) — часть тормозной системы и её основной рабочий компонент. Именно тормозная колодка создаёт тормозное ускорение, за счёт взаимодействия с поверхностью катания колеса или тормозного диска и преобразования силы нажатия в тормозной момент. Активно применяются на всех видах колёсного транспорта.



