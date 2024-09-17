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Штраф 500 рублей: установка фаркопа на эти машины под запретом

Особенности установки фаркопов на китайские кроссоверы
Авто

У многих отечественных автолюбителей есть прицеп, для установки которого требуется фаркоп. Однако не все автомобили могут быть оснащены этим устройством. Особенно это касается некоторых китайских кроссоверов, которые активно завоевывают российский рынок в последние годы. Представители ГИБДД разъяснили, что за установку машины фаркопа может грозить штраф в размере 500 рублей.

Особенности установки фаркопов на китайские кроссоверы
Фото: wikimedia by Niels de Wit, CC BY 2.0

Дело в том, что некоторые китайские кроссоверы изначально не рассчитаны на буксировку прицепов. Заводы-производители не предусмотрели возможность установки фаркопа на эти модели, а прицепные устройства не сертифицированы рядом с китайскими компаниями. Если владелец таких автомобилей все же решит установить фаркоп, ему грозит штраф. Так, в Одобрении Типа Транспортного Средства (ОТТС) таких марок, как Chery, Omoda, Geely и Exeed, прямо указано, что их машины не пр

Тем не менее, на некоторые модели китайских производителей возможна установка фаркопа. Например, заводские фаркопы можно поставить на Haval Dargo и Н9, Tank 300 и 500, Great Wall Poer, а также на ряд моделей Changan. По мнению представителя ГИБДД, самостоятельное вмешательство в освещение автомобиля без разрешения влечет за собой штраф в размере 500 рублей. Водитель также может доставлять несанкционированное оборудование или направить его на внеочередное техобслуживание. При этом важно помнить, что подобные изменения допускаются только в тех случаях, когда запрет на установку фаркопа не указан в ОТТС.

Уточнения

Тя́гово-сцепно́е устро́йство (фарко́п) — устройство, предназначенное для буксировки грузовых и легковых прицепов транспортным средством (тягачом).
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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