Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Репродуктолог: лечение бесплодия неясного генеза возможно
В связи с выборами в Шри-Ланке туристам рекомендуют проявлять максимальную бдительность
Кардиолог: учащённое сердцебиение в состоянии требует посещения врача
Геофизик рассказал об опасности выброса солнечной плазмы
Выращивание петуний: 5 обязательных правил, о которых должен знать новичок
Как приготовить голубцы без риса и сделать их еще вкуснее
Россия и Египет расширяют торгово-экономическое сотрудничество
Названы 5 причин, почему в машине пахнет бензином
Собянин рассказал о планах по развитию сезонного отдыха в Москве до 2030 года

Не попадайтесь на уловки инспекторов: вот что вы можете не выполнять по закону

6 требований ГАИ, которые водители могут смело игнорировать
2:55
Авто

Инспекторы ГАИ часто пользуются тем, что многие водители не знакомы с тонкостями законодательства, что дает возможность для различных манипуляций. Большинство автомобилистов ошибочно считают, что любые указания инспектора должны быть немедленно выполнены, хотя это далеко не всегда так.

6 требований ГАИ, которые водители могут смело игнорировать
Фото: openverse by Ilya Plekhanov, CC BY-SA 4.0

Автоюрист в интервью порталу njcar.ru рассказал, какие 6 требований ГАИ можно игнорировать без последствий.

Закон четко разделяет законные требования сотрудников полиции и их просьбы. Первые обязательны для выполнения, тогда как вторые можно проигнорировать. Инспекторы знают об этом различии, но иногда скрывают права водителей и подают незаконные указания как обязательные.

Например, инспектор ДПС может попросить водителя покинуть автомобиль только в строго определенных случаях. Сотрудник полиции имеет право требовать выхода из машины только при наличии официального постановления о проведении досмотра, задержании транспортного средства или самого автомобилиста, а также при отстранении водителя от управления, например, при подозрении на алкогольное опьянение.

В остальных случаях правоохранительные органы не могут принуждать водителя покидать транспортное средство.

Согласно пункту 93.3 Приказа МВД №664, инспектор ГАИ может попросить водителя отправиться в патрульный автомобиль или служебное помещение для заполнения документации. Однако водитель имеет право отказаться выполнять такие указания. Запугивания о возможном аресте за "неповиновение законному распоряжению" будут безосновательными и неправомерными.

Осмотр транспортного средства включает только визуальную проверку через открытые стекла. Проверка багажника внутри уже является "досмотром", который практически эквивалентен обыску. Он должен проводиться при двух понятых и с видеозаписью, если есть необходимость в поиске орудий преступления или запрещенных предметов.

Инспектор не имеет права требовать от водителя "дыхнуть" в его сторону. Это можно рассматривать как неформальную просьбу. Если требуется проверка с использованием алкотестера, то она возможна только после оформления протокола об отстранении от управления транспортным средством в присутствии двух понятых, что обеспечивает законность процедуры.

Если инспектор требует паспорт в качестве залога, пока водитель едет за забытыми правами, это незаконно. Согласно Приказу МВД №80, паспорт не может использоваться в качестве обеспечения обязательств. Нарушение этого правила инспектором может привести к штрафу в размере 100 рублей по статье 19.17 КоАП.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
Как сохранить картофель свежим до весны даже в сыром подвале?

Многие дачники сталкиваются с проблемой преждевременного прорастания клубней картофеля при хранении.

Никаких ростков до самой весны: какие материалы класть рядом с картофелем
Вкусные помидоры круглый год: рецепты домашних заготовок на зиму
Консервируем помидоры на зиму: 3 простых и вкусных рецепта
Как варить яйца, чтобы скорлупа легко снималась: проверенный метод с содой
Не "Геранью" единой: Запад разузнал, что Россия уже год производит ударные дроны с дальностью полёта 1500 км
Ракета JASSM-ER. США планируют представить крылатую ракету Дмитрий Плотников Туристы возвращаются в Большой каньон Афганистана Ирина Гусакова
Уберечь виноград любой ценой: надёжные методы защиты урожая
Токсичные листья ореха: безопасные способы утилизации вместо сжигания
Сводка с фронта: дроны ВСУ опять прорывались к Москве, Буданов* в панике от производства "Искандеров"
Сводка с фронта: дроны ВСУ опять прорывались к Москве, Буданов* в панике от производства "Искандеров"
Последние материалы
Репродуктолог: лечение бесплодия неясного генеза возможно
В связи с выборами в Шри-Ланке туристам рекомендуют проявлять максимальную бдительность
6 требований ГАИ, которые водители могут смело игнорировать
Кардиолог: учащённое сердцебиение в состоянии требует посещения врача
Геофизик рассказал об опасности выброса солнечной плазмы
Выращивание петуний: 5 обязательных правил, о которых должен знать новичок
Как приготовить голубцы без риса и сделать их еще вкуснее
Россия и Египет расширяют торгово-экономическое сотрудничество
Названы 5 причин, почему в машине пахнет бензином
Собянин рассказал о планах по развитию сезонного отдыха в Москве до 2030 года
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.