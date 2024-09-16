Не попадайтесь на уловки инспекторов: вот что вы можете не выполнять по закону

6 требований ГАИ, которые водители могут смело игнорировать

2:55 Your browser does not support the audio element. Авто

Инспекторы ГАИ часто пользуются тем, что многие водители не знакомы с тонкостями законодательства, что дает возможность для различных манипуляций. Большинство автомобилистов ошибочно считают, что любые указания инспектора должны быть немедленно выполнены, хотя это далеко не всегда так.

Фото: openverse by Ilya Plekhanov, CC BY-SA 4.0

Автоюрист в интервью порталу njcar.ru рассказал, какие 6 требований ГАИ можно игнорировать без последствий.

Закон четко разделяет законные требования сотрудников полиции и их просьбы. Первые обязательны для выполнения, тогда как вторые можно проигнорировать. Инспекторы знают об этом различии, но иногда скрывают права водителей и подают незаконные указания как обязательные.

Например, инспектор ДПС может попросить водителя покинуть автомобиль только в строго определенных случаях. Сотрудник полиции имеет право требовать выхода из машины только при наличии официального постановления о проведении досмотра, задержании транспортного средства или самого автомобилиста, а также при отстранении водителя от управления, например, при подозрении на алкогольное опьянение.

В остальных случаях правоохранительные органы не могут принуждать водителя покидать транспортное средство.

Согласно пункту 93.3 Приказа МВД №664, инспектор ГАИ может попросить водителя отправиться в патрульный автомобиль или служебное помещение для заполнения документации. Однако водитель имеет право отказаться выполнять такие указания. Запугивания о возможном аресте за "неповиновение законному распоряжению" будут безосновательными и неправомерными.

Осмотр транспортного средства включает только визуальную проверку через открытые стекла. Проверка багажника внутри уже является "досмотром", который практически эквивалентен обыску. Он должен проводиться при двух понятых и с видеозаписью, если есть необходимость в поиске орудий преступления или запрещенных предметов.

Инспектор не имеет права требовать от водителя "дыхнуть" в его сторону. Это можно рассматривать как неформальную просьбу. Если требуется проверка с использованием алкотестера, то она возможна только после оформления протокола об отстранении от управления транспортным средством в присутствии двух понятых, что обеспечивает законность процедуры.

Если инспектор требует паспорт в качестве залога, пока водитель едет за забытыми правами, это незаконно. Согласно Приказу МВД №80, паспорт не может использоваться в качестве обеспечения обязательств. Нарушение этого правила инспектором может привести к штрафу в размере 100 рублей по статье 19.17 КоАП.