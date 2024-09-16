Лучше не закусывать: от какого спиртного у водителя дольше всего будет запах алкоголя

От какого спиртного у водителя дольше всего будет запах алкоголя

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Множество водителей пытаются избавиться от запаха перегара, но эти усилия часто оказываются безрезультатными. Опытные сотрудники ГАИ без труда распознают, что за рулем находится человек, который употребил алкоголь накануне.

Фото: Wikipedia by U.S. Air Force photo by Senior Airman Natasha Stannard is licensed under общественное достояние

Причина этого не только в объеме выпитого и времени, прошедшем с последнего глотка, но и в типе потребленного алкоголя. Как рассказал врач-нарколог в интервью порталу njcar. ru, запах алкоголя держится дольше всего после употребления определенных напитков. Особенно важно знать, какие спиртные напитки лучше избегать вечером, если на утро предстоит сесть за руль.

Процесс расщепления этанола в организме начинается через 60-90 минут после употребления. Спирт сначала превращается в уксусный альдегид, а затем в уксусную кислоту. Эти вещества накапливаются в легких и вызывают характерный запах перегара.

Скорость исчезновения запаха зависит от крепости напитка. Водка, коньяк, виски и самогон остаются в выдыхаемом воздухе гораздо дольше, чем вино, ликер или пиво. Особенно стойким запахом обладает нефильтрованное пиво: даже после одного стакана его аромат может сохраняться долго, несмотря на кажущуюся трезвость.

Спиртные напитки с содержанием алкоголя выше 40 градусов имеют менее выраженный запах, но сохраняются в дыхании дольше. Таким образом, чем крепче напиток, тем дольше его аромат остается в дыхании.

Употребление алкоголя с закусками замедляет процесс опьянения по сравнению с питьем на пустой желудок, но при этом запах алкоголя может держаться в дыхании еще дольше. С увеличением количества выпитого запах перегара становится более стойким.

Вес и возраст также играют значительную роль. Худому человеку требуется меньше алкоголя для получения положительного результата теста на алкоголь на следующее утро. Молодые люди расщепляют алкоголь быстрее благодаря более активному обмену веществ, тогда как у пожилых людей метаболизм замедляется, и алкоголь остается в организме дольше. Это означает, что водителям старше 40 лет может быть сложнее избавиться от запаха алкоголя в своем дыхании.