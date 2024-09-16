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Скрытые от глаз ГАИ: какие автомобили редко попадают в поле зрения инспекторов

В ГАИ назвали 10 автомобилей, которые почти никогда не останавливают инспекторы ДПС
1:55
Авто

До недавнего времени многие водители не задумывались о том, что выбор автомобиля может повлиять на вероятность остановки на проверку сотрудниками ГАИ. Как выяснилось в интервью с представителем дорожной полиции, опубликованном на портале njcar. ru, есть целый список автомобилей, которые не вызывают интереса у инспекторов.

В ГАИ назвали 10 автомобилей, которые почти никогда не останавливают инспекторы ДПС
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Некоторые машины, особенно старые советские модели с модифицированными глушителями или зарубежные автомобили с заметным тюнингом, часто становятся объектом проверки. В то время как минивэны и универсалы редко привлекают внимание патрульных и почти не останавливаются.

Например, универсал Skoda Octavia Combi выделяется тем, что почти не попадает в поле зрения дорожных инспекторов, тогда как лифтбек той же модели, Skoda Octavia, чаще проверяют. Корейские кроссоверы SsangYong Tivoli и Actyon с их неброской внешностью также редко вызывают подозрения, как и внедорожный универсал Subaru Legacy.

Кроме того, пассажирский фургон Volkswagen Caddy также остается почти незамеченным для инспекторов, поскольку водители таких машин редко нарушают правила. Миниатюрные внедорожники Suzuki Jimny и кроссовер Suzuki SX4, а также компактвэн Mazda 5 также не вызывают подозрений у полицейских. Даже Citroen C4 и C3 остаются на заднем плане.

Сотрудники ГАИ могут легко отличить поддерживаемый в хорошем состоянии автомобиль от проблемных. Чистота и опрятность транспортного средства свидетельствуют о том, что его владелец следит за техническим состоянием и соблюдает правила. Поэтому, чтобы минимизировать шанс привлечения внимания инспекторов, стоит поддерживать машину в идеальном состоянии и избегать заметных модификаций.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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