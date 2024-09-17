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Долговечность дизеля против доступности бензина: что выгоднее

Преимущества и недостатки дизельных двигателей
2:34
Авто

Несмотря на быстрое распространение электромобилей, автомобили с наклоном двигателей внутреннего сгорания (ДВС) по-прежнему используют преимущества. При выборе нового автомобиля многие сталкиваются с дилеммой: дизельный или бензиновый двигатель? Дизели, как известно, являются надежными, но их обслуживание обходится дороже. Бензиновые моторы, напротив, имеют меньший срок службы, но гораздо проще и дешевле.

Преимущества и недостатки дизельных двигателей
Фото: freepik.com by peoplecreations, PDM

Возникает следующий вопрос: почему дизельные двигатели работают дольше бензиновых? Все дело в особенностях их работы. Для воспламенения топлива в бензиновом моторе необходима искра от свечей зажигания, в то время как в дизельных моторах процесс запускается за счет сильного сжатия топлива. Это позволяет дизелю работать стабильнее, требуя лишь постоянной подачи топливной смеси.

У дизельных двигателей также более высокая степень сжатия, что делает их более эффективными по КПД. При этом они могут выполнить ту же работу с меньшим напряжением на двигателе, что напрямую влияет на его ресурс. Еще одним преимуществом дизельных моторов является их упрощенная конструкция: в них отсутствуют свечи зажигания, катушки и другие элементы, которые могут выйти из конструкции. Меньшее количество вспомогательных систем, таких как меньше рисков

Кроме того, дизельные моторы обеспечивают стабильную мощность как на низких оборотах, так и на высоких, что делает их более универсальными по сравнению с бензиновыми аналогами. Отсутствие дроссельной заслонки позволяет воздуху беспрепятственно падать в двигатель, что приводит к включению мощности на низких оборотах.

Из всего этого можно отключить, что дизельные двигатели просты по конструкции, обладают более высокими КПД и не требуют большого количества навесного оборудования. Благодаря этим факторам их срок службы значительно превосходит срок службы бензина.

Однако не стоит делать поспешные выводы в пользу дизеля. Несмотря на его долгий срок службы, стоимость обслуживания дизельного двигателя значительно выше. В среднем обслуживание дизельного авто может стоить в 1,5-2 раза дороже, чем бензинового. В итоге, за весь период эксплуатации, дополнительные расходы могут обеспечить такую ​​сумму, что на них можно было бы либо провести капитальный ремонт бензинового двигателя, либо приобрести новый.

Уточнения

Ди́зельный дви́гатель (в просторечии — ди́зель) — поршневой двигатель внутреннего сгорания, работающий по принципу самовоспламенения распылённого топлива от воздействия разогретого при квазиадиабатном сжатии воздуха.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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