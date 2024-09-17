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Как не стать жертвой уловок ГИБДД

Почему водителям необходимо соблюдать осторожность в плотном потоке
2:07
Авто

Недобросовестные сотрудники ГИБДД продолжают создавать проблемы для автомобилистов, и многие из них до сих пор становятся жертвами обмана. Водителям, особенно новичкам, важно знать о наиболее частом применении уловок со стороны инспекторов, чтобы избежать неоправданных штрафов и потерь. 

Почему водителям необходимо соблюдать осторожность в плотном потоке
Фото: commons.wikimedia.org by Николай Сидоров, PDM

Первым из беспокойства их является движение в плотном потоке, когда водитель физически не может уступить дорогу служебному автомобилю с включенными маячками и сиреной. За это автолюбитель получает штраф, хотя возможностей для маневра не было.

В удаленных районах, где еще не везде установлены камеры наблюдения, инспекторы ГАИ используют переносные радары на участках дорог с временными знаками, указывающими на продолжающиеся ремонтные работы. Навигаторы такие знаки часто не фиксируют, а инспекторы активно этим пользуются, штрафуя всех подряд. К некоторым нарушителям предъявляются и более строгие санкции.

Еще одна классическая схема — ловля водителей, выехавших на встречную полосу для обгона тихоходного транспорта или объезда препятствий. Часто тихоходное средство применяется в разговоре с инспекторами, и водитель получает процент от заработки, провоцируя других автомобилистов на нарушение.

Если показатели по штрафам за вождение в нетрезвом виде упадут, инспекторы могут предложить пройти освидетельствование с откалиброванным прибором, который намеренно показывает неверные данные. Также часто гаишники патрулируют дворы в поисках водителей, распивающих напитки в своих припаркованных машинах, что также может привести к недостатку прав.

Стоит отметить, что не все сотрудники ГИБДД злоупотребляют такими методами. В последние годы идет активная борьба с коррупцией внутри ведомства, и численность "оборотней в погонах" снижается. Однако до сих пор автомобилисты, особенно в отдаленных регионах, не застрахованы от встреч с нечестными инспекторами.

Уточнения

Штраф (от нем. die Strafe) — узаконенное наказание за правонарушение. Обычно в виде денежного взыскания, как правило, в пользу государства, назначаемое за совершение проступка. В законодательстве разных государств наряду с термином «штраф» используется также термин «денежное взыскание». Штраф как вид наказания присущ нескольким отраслям права.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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