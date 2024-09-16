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Названы 5 лучших автомобилей российской сборки, которые можно купить со скидкой 20% от государства

Минпромторг возобновил программу льготного автокредитования
4:53
Авто

Минпромторг России объявил о возобновлении программы льготного государственного автокредитования, в рамках которой можно будет получить скидку 20% на покупку нового автомобиля. До конца 2024 года на неё будет дополнительно выделено 6,5 миллиардов рублей. Редакция 110 km. ru выбрала 5 лучших моделей, которые можно купить по льготным условиям.

Минпромторг возобновил программу льготного автокредитования
Фото: commons.wikimedia.org by Илья Плеханов, CC BY-SA 4.0

Кто может участвовать в программе

Согласно условиям программы, льготой смогут воспользоваться работники медицинской и образовательной сфер, участники спецоперации и члены их семей, инвалиды и семьи с детьми, покупающие машину в Дальневосточном федеральном округе (ДФО).

Скидка 20% (25% для жителей ДФО) действует на покупку автомобилей стоимостью до 2 млн рублей, собранных в России и имеющих не менее 1600 баллов за локализацию.

Lada Vesta SW

Универсал Lada Vesta SW оснащён 1,8-литровым мотором на 122 л. с. и вариатором в топовой комплектации Techno. Модель комплектуется двумя подушками безопасности, LED-оптикой, круиз- и климат-контролем, задними парктрониками и камерой заднего вида, системами ABS, EBD и BAS, обогревом передних кресел, руля, лобового стекла и боковых зеркал.

Модель в цвете "металлик" стоит 1 995 900 рублей. Со скидкой 20% авто обойдётся почти в 1,6 млн рублей.

ВИС 23461

Внедорожный фургон выполнен на базе Lada Niva Legend компанией "ВИС-Авто". Классический 1,7-литровый мотор на 83 л. с. дополнен "механикой" и постоянным полным приводом. Дорожный просвет - 240 мм. Усиленная подвеска увеличивает грузоподъёмность авто составляет 740 кг при максимальной массе 2 150 кг.

В топовой комплектации (с кондиционером) модель обойдётся в 1 639 000 рублей без учёта скидок.

УАЗ Hunter "Экспедиция"

Модель для экстремальных условий обладает двухцветным кузовом. Расширенный внедорожный пакет включает силовые бамперы и пороги, защиту рулевых тяг, багажник на крыше, откидной борт, электролебёдку, увеличенный клиренс (241 мм), и зубастые покрышки BFGoodrich All-Terrain . Модель оснащена стильными дисками из стали чёрного цвета. Мотор на 2,7 л "вытягивает" 135 л. с. Пятиступенчатая механическая коробка передач Dymos дополнена подключаемым полным приводом с демультипликатором и блокировкой заднего дифференциала.

Минимальная цена на УАЗ Hunter "Экспедиция" составляет 1 820 000 рублей.

УАЗ "Патриот"

Полноприводный внедорожник Ульяновского автозавода обладает 2,7-литровым мотором стандарта Евро-5 на 150 л. с., механической коробкой BAIC и раздаточной коробкой передач. "Патриот" оснащён 16-дюймовыми колёсами с особым дизайном, рейлингами, обивкой сидений из ткани и кожзама, климат-контролем, медиасистемой с 7-дюймовым экраном и встроенной навигацией, камерой заднего обзора, подогревом боковых зеркал и передних кресел, лобового стекла, а также дополнительным отопителем салона.

Комплектация Base Икар с пакетом Limited без скидки обойдётся в 1 960 000 рублей, модель в цвете "металлик" стоит на 17 000 рублей дороже.

Haval Jolion

Самый популярный в РФ кроссовер с передним приводом собирается на тульском заводе. Модель оснащена 1,5-литровым турбомотором мощностью 143 л. с., работающим в паре с МКП. Имеет две подушки безопасности, аудиосистему с четырьмя динамиками, Bluetooth, 10-дюймовый сенсорный экран медиасистемы, климат- и круиз-контроль, задние парктроники, электронные системы безопасности, подогрев передних кресел и боковых зеркал, 17-дюймовые диски и опцию доступа без ключа с кнопкой запуска.

Стоимость "китайца" составляет 1 999 000 рублей без учёта скидки.

Уточнения

Haval Jolion — компактный кроссовер, выпускаемый с 2020 года компанией Haval — внедорожным подразделением Great Wall Motors.

LADA Vesta (рус. Лада Веста) — семейство российских автомобилей среднего класса, выпускаемых АвтоВАЗом с 25 сентября 2015 года в кузове седан, и с 2017 года в кузове универсал.

«ВИС-АВТО» — российское предприятие, производитель специальных автомобилей и автокомпонентов, 100%-е дочернее предприятие компании АвтоВАЗ.

УАЗ-3163 «Patriot» — полноприводный автомобиль повышенной проходимости (вседорожник) для эксплуатации на дорогах всех категорий, а также по пересечённой местности.

УАЗ Хантер (УАЗ-315195) — автомобиль повышенной проходимости (внедорожник) для эксплуатации на дорогах всех категорий, а также на пересечённой местности.

Скидка — добровольное, одностороннее снижение стоимости товара (услуги) продавцом (поставщиком услуги) от первоначальной стоимости товара (услуги).

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Игорь Моржаретто
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