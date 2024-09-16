"Не торопитесь": автоэксперт дал советы по покупке автомобиля в связи с подорожанием

Автоэксперт Сажин: цены на подержанные авто будут расти пропорционально новым

2:05 Your browser does not support the audio element. Авто

Из-за новых правил утилизационного сбора в России цены на подержанные автомобили будут расти пропорционально стоимости новых, рассказал Общественной Службе Новостей автоэксперт Владимир Сажин.

Фото: freepik.com by senivpetro, PDM

Ранее Drom.ru, Auto.ru и Likvi спрогнозировали резкое подорожание автомобилей с пробегом на 30% осенью этого года. Автомобильные издания связывают рост цен с принятой правительством прогрессивной шкалой индексации утилизационного сбора — первое повышение произойдёт уже 1 октября и составит 70-85%. Ожидается и подорожание и новых машин.

"Либо от машины избавляться совсем и продавать ее, несмотря на повышение цен, либо придерживаться принципа: чем больше денег скинешь на продажу вторички, тем больше денег ты добавишь на покупку новой машины. Но все новое — это хорошо отмытое старое", — пояснил Сажин.

Эксперт посоветовал не связываться с автомобильными "перекупами", которые имеют целью "задушить" по цене автовладельца: купить машину подешевле и продать подороже.

"Не торопитесь отдавать "перекупам" старый автомобиль, даже если они вас уверяют в том, что ваш автомобиль уже никому будет не нужен. Любая машина найдет своего покупателя", — пояснил он.

Сажин добавил, что из-за новых правил утильсбора транспортировка импортных автомобилей через границу и оформление документов значительно растянулись по времени. К этой проблеме добавились сложности с переводом одной валюты в другую, так как все участники этого процесса "накручивают свои проценты", указал спикер.

По мнению специалиста, покупка машины сегодня должна быть осознанным шагом, так как транспортное средство придётся содержать, ремонтировать и при необходимости — восстанавливать.

"Он либо купит хорошую машину и обойдётся минимальными вложениями, либо купит нового "китайца" и будет с ним сходить с ума до поросячьего визга", — подытожил Сажин.

Уточнения

Покупка — это процесс, который бизнес или организация использует для приобретения товаров или услуг для достижения своих целей.



Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.



Цена́ — количество денег, в обмен на которые продавец готов передать (продать) единицу товара.



Утилизационный сбор — платёж за утилизацию товара.

