Топ-автомобилей для новичков: надежность и безопасность в каждом классе

Рейтинг автомобилей для начинающих водителей: комфорт и защита

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Каждый водитель помнит, как нелегко было привыкать к первым поездкам за рулём, когда навыки вождения ещё только начинали формироваться. Вождение в условиях города для новичка — это серьёзное испытание, сопровождающееся стрессом и риском попасть в ДТП.

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Однако выбор подходящего автомобиля может заметно облегчить этот период и помочь быстрее стать уверенным водителем. Иностранные эксперты опубликовали рейтинг машин, которые лучше всего подойдут начинающим водителям. Эти автомобили выделяются хорошей защитой и помогают снизить вероятность опасных ситуаций на дороге.

Лучшие автомобили среднего класса



Первое место в этой категории занимает Toyota Camry, за ней следует Honda Accord. Оба автомобиля относительно новые и выпущены за последние 10 лет. Третье место досталось Volkswagen Jetta, который сошёл с конвейера 6 лет назад.

Другие категории



В сегменте компактных авто лидирует Mazda 3, а в тройку лучших также вошли Honda Civic и Toyota Prius. Среди полноразмерных автомобилей первенство удерживают Ford Taurus, Hyundai Genesis и Toyota Avalon.

А вот среди компактных кроссоверов лучшим выбором для новичков стал Nissan Rogue.

Уточнения

Автомоби́ль— моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

