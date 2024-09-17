Топ-автомобилей для новичков: надежность и безопасность в каждом классе

Каждый водитель помнит, как нелегко было привыкать к первым поездкам за рулём, когда навыки вождения ещё только начинали формироваться. Вождение в условиях города для новичка — это серьёзное испытание, сопровождающееся стрессом и риском попасть в ДТП.
Однако выбор подходящего автомобиля может заметно облегчить этот период и помочь быстрее стать уверенным водителем. Иностранные эксперты опубликовали рейтинг машин, которые лучше всего подойдут начинающим водителям. Эти автомобили выделяются хорошей защитой и помогают снизить вероятность опасных ситуаций на дороге.
Первое место в этой категории занимает Toyota Camry, за ней следует Honda Accord. Оба автомобиля относительно новые и выпущены за последние 10 лет. Третье место досталось Volkswagen Jetta, который сошёл с конвейера 6 лет назад.
В сегменте компактных авто лидирует Mazda 3, а в тройку лучших также вошли Honda Civic и Toyota Prius. Среди полноразмерных автомобилей первенство удерживают Ford Taurus, Hyundai Genesis и Toyota Avalon.
А вот среди компактных кроссоверов лучшим выбором для новичков стал Nissan Rogue.
Автомоби́ль— моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
Pravda.Ru публикует перевод материала американского Military Watch об утрате ВВС Украины.