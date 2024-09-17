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Почему важно проверять машину перед поездкой: три ключевых совета

Как правильно проверять машину перед каждой поездкой
1:23
Авто

Многие водители не задумываются о том, что перед поездкой на автомобиле стоит провести несколько важных проверок. Однако регулярный осмотр машины может уберечь от неприятностей на дороге и даже предотвратить серьёзные аварии.

Как правильно проверять машину перед каждой поездкой
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Каждый раз перед тем, как сесть за руль, рекомендуется проверить состояние транспортного средства. Это может помочь обнаружить возможные неисправности, которые можно устранить до того, как они приведут к серьёзным последствиям. Перед запуском двигателя важно выполнить три простые проверки.

Проверка кузова автомобиля

Осмотрите поверхность машины на наличие новых царапин, сколов или вмятин. Не исключено, что кто-то задел вашу машину во время парковки, пока вас не было. Если есть признаки мелкого ДТП, не покидайте парковочное место — лучше сразу обратиться в ГАИ для выяснения обстоятельств.

Осмотр под автомобилем

Загляните под машину, чтобы убедиться, что под ней не образовались лужи. Наличие жидкости может указывать на серьёзные неисправности, которые требуют немедленного внимания.

Проверка покрышек

Перед тем как начать движение, важно убедиться, что шины в порядке и не спущены. Пропустив этот шаг, вы рискуете не заметить проблему, которая может привести к аварии.

Уточнения

Автомоби́ль моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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