Почему важно проверять машину перед поездкой: три ключевых совета

Многие водители не задумываются о том, что перед поездкой на автомобиле стоит провести несколько важных проверок. Однако регулярный осмотр машины может уберечь от неприятностей на дороге и даже предотвратить серьёзные аварии.
Каждый раз перед тем, как сесть за руль, рекомендуется проверить состояние транспортного средства. Это может помочь обнаружить возможные неисправности, которые можно устранить до того, как они приведут к серьёзным последствиям. Перед запуском двигателя важно выполнить три простые проверки.
Осмотрите поверхность машины на наличие новых царапин, сколов или вмятин. Не исключено, что кто-то задел вашу машину во время парковки, пока вас не было. Если есть признаки мелкого ДТП, не покидайте парковочное место — лучше сразу обратиться в ГАИ для выяснения обстоятельств.
Загляните под машину, чтобы убедиться, что под ней не образовались лужи. Наличие жидкости может указывать на серьёзные неисправности, которые требуют немедленного внимания.
Перед тем как начать движение, важно убедиться, что шины в порядке и не спущены. Пропустив этот шаг, вы рискуете не заметить проблему, которая может привести к аварии.
Автомоби́ль— моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
Сочные, ароматные томаты — незаменимый ингредиент множества блюд. Чтобы наслаждаться этим вкусом круглый год, их важно правильно заготовить на зиму.