Как заставить приборную панель блестеть: секрет простого средства

Как растительное масло поможет очистить приборную панель автомобиля

1:26 Your browser does not support the audio element. Авто

Приборная панель автомобиля — это его своеобразная "визитная карточка". Именно на неё часто обращают внимание пассажиры, и по её состоянию можно судить о том, насколько аккуратен и внимателен водитель. Кроме эстетического аспекта, чистота панели приборов имеет и практическую важность. Пыль, пятна или налёт могут затруднить чтение информации со спидометра и других показателей, что может создать неудобства в управлении автомобилем.

Фото: Wikipedia by C Ling Fan, CC BY 2.0

Многие автолюбители считают, что очистить панель от налёта и желтоватых пятен непросто. Однако есть простой и эффективный способ, который легко справится с этой задачей и придаст приборной панели блеск.

Простое решение — растительное масло. На удивление, с этой задачей отлично справляется обычное растительное масло. Рекомендуется использовать оливковое масло, так как оно имеет более подходящие свойства. Достаточно слегка натереть маслом поверхность приборной панели и стекло.

Важно выбрать правильную ткань — лучшим решением будет мягкая ворсовая салфетка. Она не только впитает излишки масла, но и поможет отполировать поверхность, придавая ей чистый и блестящий вид. После такой процедуры приборная панель снова засияет, а стеклянные и пластиковые элементы обретут приятный блеск.

Уточнения

Панель приборов как средство отображения информации, в наибольшей степени определяет внутреннюю визуальную информативность автомобиля.

