Как цвет вашего авто влияет на его цену: неожиданные открытия

Исследование: как цвет машины влияет на её стоимость

1:19 Your browser does not support the audio element. Авто

Когда молодые водители выбирают автомобиль, они часто ориентируются на его яркость и внешний вид. Однако опытные автомобилисты учитывают не только красоту, но и практичность, ведь цвет машины влияет не только на её эстетическую привлекательность, но и на её будущую стоимость.

Фото: freepik.com by tawatchai07, PDM

Зарубежные исследования показывают, что некоторые цвета автомобилей позволяют сохранить их стоимость лучше других. Выяснилось, что машины определённых оттенков дешевеют заметно медленнее, чем остальные.

Самым выгодным цветом оказался жёлтый. Согласно данным, такие автомобили теряют всего 4,5% от своей стоимости за три года. За ними следуют автомобили оранжевого цвета, которые теряют 10,7% стоимости за аналогичный период. Третье место занял фиолетовый, с уменьшением цены на 13,9%.

На противоположной стороне рейтинга оказались машины коричневого цвета, которые теряют наибольшую долю стоимости — 17,8%.

Таким образом, если вы планируете перепродать автомобиль спустя несколько лет, лучше присмотреться к жёлтому, оранжевому или фиолетовому цветам.

Уточнения

Цвет — качественная субъективная характеристика электромагнитного излучения оптического диапазона, определяемая на основании возникающего физиологического зрительного ощущения и зависящая от ряда физических, физиологических и психологических факторов.

