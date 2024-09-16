Тревожные сигналы: как понять, что на вашу машину нацелились угонщики

Как понять, что угонщики заинтересовались вашим автомобилем

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Угон автомобиля — это страх каждого автовладельца. Многие уверены, что преступники угоняют машины быстро, буквально на глазах, но это не всегда так. Часто злоумышленники сначала "проверяют" авто, уделяя особое внимание работе сигнализации. И тот факт, что машина всё ещё стоит на привычном месте, не означает, что она не стала объектом внимания угонщиков.

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Есть несколько признаков того, что потенциальный угонщик уже присматривается к вашему транспортному средству, а возможно, даже пытался проникнуть в салон.

Неожиданные телефонные звонки



Преступникам важно понять, насколько надёжна система охраны вашего автомобиля. Иногда они могут разыскать ваш телефон через базы данных и позвонить, задавая вопросы о состоянии сигнализации. Если кто-то интересуется её работой, даже представляясь сотрудником автосервиса, будьте настороже.

Проблемы с сигнализацией



Если сигнализация начала сбоить, это может быть результатом её естественного износа. Но не исключено, что злоумышленники уже пытались вывести её из строя, чтобы облегчить доступ к автомобилю в будущем.

Посторонние предметы на машине



Если на автомобиле стали часто появляться мелкие предметы, такие как палочки, бумажки или листья, это может быть не случайностью. Злоумышленники могут оставлять что-то на машине, чтобы проверить, как долго она остаётся без присмотра. Особенно стоит насторожиться тем водителям, которые часто паркуются на одном месте.

Уточнения

Угон автомобиля — завладение автомобилем против воли его владельца с целью хищения, из хулиганских побуждений, для совершения преступления или иных целей.

