Почему эта стрелочка на приборной панели спасёт ваше время на заправке

Многие водители наверняка замечали небольшую стрелочку рядом с иконкой бензоколонки на приборной панели своего автомобиля. Но далеко не каждый задумывался о её значении. Оказывается, эта маленькая деталь может значительно облегчить жизнь автолюбителя, особенно в моменты, когда машина подъезжает на АЗС для заправки.
Нередко автомобилисты, особенно те, кто недавно купил машину или арендует её, забывают, с какой стороны у их авто находится люк бензобака. Это может создать неудобную ситуацию на заправке: водитель может подъехать к колонке неправильной стороной.
В результате приходится либо пытаться дотянуться до бензобака с помощью шланга, либо заново занимать место у заправочной колонки. Оба варианта могут вызывать раздражение и тратить время. Чтобы избежать таких моментов, достаточно обратить внимание на стрелочку рядом с изображением бензоколонки — она указывает, с какой стороны находится крышка бензобака вашего автомобиля. Это простой, но очень полезный индикатор, который многие водители упускают из виду.
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