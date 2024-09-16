Почему эта стрелочка на приборной панели спасёт ваше время на заправке

Что означает стрелочка рядом с изображением бензоколонки на приборной панели

1:11 Your browser does not support the audio element. Авто

Многие водители наверняка замечали небольшую стрелочку рядом с иконкой бензоколонки на приборной панели своего автомобиля. Но далеко не каждый задумывался о её значении. Оказывается, эта маленькая деталь может значительно облегчить жизнь автолюбителя, особенно в моменты, когда машина подъезжает на АЗС для заправки.

Фото: commons.wikimedia.org by Rama, CC BY-SA 2.0

Нередко автомобилисты, особенно те, кто недавно купил машину или арендует её, забывают, с какой стороны у их авто находится люк бензобака. Это может создать неудобную ситуацию на заправке: водитель может подъехать к колонке неправильной стороной.

В результате приходится либо пытаться дотянуться до бензобака с помощью шланга, либо заново занимать место у заправочной колонки. Оба варианта могут вызывать раздражение и тратить время. Чтобы избежать таких моментов, достаточно обратить внимание на стрелочку рядом с изображением бензоколонки — она указывает, с какой стороны находится крышка бензобака вашего автомобиля. Это простой, но очень полезный индикатор, который многие водители упускают из виду.