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Автомобили, которые выглядят дороже своей цены: топ-3 шикарных моделей

Лучшие авто с премиальным дизайном по доступной цене
1:14
Авто

Многие автолюбители мечтают о том, чтобы их автомобиль не только выделялся стильным дизайном и достойными техническими характеристиками, но и не опустошал кошелёк. Существует распространённое мнение, что если машина стоит недорого, то она обязательно будет проигрывать по внешнему виду. Но на самом деле это не всегда так. Есть автомобили, которые при сравнительно небольшой цене выглядят как представители премиум-класса.

Эксперты из разных стран составили рейтинг таких автомобилей, и его результаты можно найти в интернете. На первом месте оказался BMW X6 E71 — это автомобиль с потрясающим дизайном, который можно приобрести всего за 8,5 тысячи долларов. Второе место заняла ещё одна модель от немецкого автопрома — BMW 5-Series F10, которая сочетает в себе элегантный внешний вид и доступную цену в 7,8 тысячи долларов. Замыкает тройку лидеров Audi Q7 4L, которая стоит всего 5,5 тысячи долларов, но по дизайну ничем не уступает более дорогим моделям.

Уточнения

Автомоби́ль моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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