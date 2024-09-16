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Трещина в стекле: временное решение, которое спасёт ваше авто

Как временно остановить рост трещины на лобовом стекле
1:07
Авто

Трещина на лобовом стекле автомобиля — это не просто мелкая неприятность, а серьёзная угроза, с которой водитель не должен медлить. Такой дефект может ухудшить видимость на дороге и увеличить вероятность аварии. Если повреждение продолжает расти, лучшим решением будет как можно скорее заменить стекло. Однако не всегда у водителя есть возможность незамедлительно провести ремонт. Иногда обстоятельства вынуждают отложить его на потом.

Как временно остановить рост трещины на лобовом стекле
Фото: flickr. com by Anthony DeLorenzo, CC BY 2.0

К счастью, существует временное решение, которое может помочь. Для этого можно использовать обычный прозрачный лак для ногтей. Нужно аккуратно нанести его на трещину с обеих сторон стекла — как с внутренней, так и с внешней. Этот простой способ не устраняет проблему полностью, но на некоторое время замедлит рост трещины, что даст возможность безопасно доехать до места назначения.

Несмотря на то, что трещина рано или поздно проявится снова, такой подход даёт водителю время и возможность отложить полноценный ремонт без риска для безопасности.

Уточнения

Ветрово́е стекло́ или Лобово́е стекло́ — прозрачный щиток, устанавливаемый в передней части кабиной транспортного средства для защиты водителя (пилота) и пассажиров от набегающего потока воздуха, насекомых и тому подобное.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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