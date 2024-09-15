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Простое решение: полировка фар без сложных инструментов

Как отполировать фары с помощью зубной пасты в домашних условиях
1:05
Авто

Многие водители считают, что полировка фар — это сложный процесс, требующий специальных инструментов и навыков. Поэтому многие автовладельцы уверены, что восстановить прозрачность фар можно только с помощью профессионалов.

Как отполировать фары с помощью зубной пасты в домашних условиях
Фото: Wikipedia by Ford Motor Company, CC BY 2.0

Но на самом деле, это можно сделать самостоятельно, используя обычное бытовое средство. И это средство — обычная зубная паста, которая эффективно устраняет желтоватый налёт с фар. Для этого достаточно нанести небольшое количество пасты на кусочек ткани и протереть поверхность помутневшей фары. После этого остатки пасты нужно смыть водой. Процедуру рекомендуется повторить 2-3 раза для достижения лучшего эффекта.

Завершающий этап — протереть фару сухой тканью, чтобы придать ей блеск. В итоге фары будут снова сиять, без следов мутности. Кроме того, этот способ безопасен для фар — он не оставляет повреждений на их поверхности, что делает зубную пасту отличным выбором по сравнению с другими средствами для полировки.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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