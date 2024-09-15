Автомобильный лайфхак: как сделать стекло гидрофобным без больших затрат

Многие автолюбители пользуются специальным средством под названием "антидождь". Это прозрачная жидкость наносится на лобовое стекло, создавая на нём гидрофобный слой. Благодаря этому, дождевые капли моментально скатываются по стеклу, и водитель без труда видит дорогу, даже при сильном ливне, когда стеклоочистители не всегда справляются.
Однако у этого средства есть ощутимый недостаток — его высокая цена. Многие водители задумываются о более доступной, но такой же эффективной альтернативе. И хорошая новость — такая альтернатива существует. Её можно найти в кондиционере для волос.
Этот продукт содержит ланолин — смесь липидов, которая помогает создать гидрофобный слой на стекле, аналогичный эффекту "антидождя". Таким образом, водитель получает тот же результат, но без лишних затрат.
Кроме того, кондиционер для волос можно использовать и как средство для полировки. После его применения автомобильная поверхность будет выглядеть блестящей и ухоженной.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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