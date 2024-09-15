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Автомобильный лайфхак: как сделать стекло гидрофобным без больших затрат

Как сделать лобовое стекло гидрофобным при помощи доступных средств
1:08
Авто

Многие автолюбители пользуются специальным средством под названием "антидождь". Это прозрачная жидкость наносится на лобовое стекло, создавая на нём гидрофобный слой. Благодаря этому, дождевые капли моментально скатываются по стеклу, и водитель без труда видит дорогу, даже при сильном ливне, когда стеклоочистители не всегда справляются.

Как сделать лобовое стекло гидрофобным при помощи доступных средств
Фото: flickr.com by MarkScottAustinTX, CC BY-SA 2.0

Однако у этого средства есть ощутимый недостаток — его высокая цена. Многие водители задумываются о более доступной, но такой же эффективной альтернативе. И хорошая новость — такая альтернатива существует. Её можно найти в кондиционере для волос.

Этот продукт содержит ланолин — смесь липидов, которая помогает создать гидрофобный слой на стекле, аналогичный эффекту "антидождя". Таким образом, водитель получает тот же результат, но без лишних затрат.

Кроме того, кондиционер для волос можно использовать и как средство для полировки. После его применения автомобильная поверхность будет выглядеть блестящей и ухоженной.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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