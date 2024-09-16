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Импортные авто в России подорожают в два раза: правительство утвердило новые правила утильсбора

Автоэксперт Моржаретто назвал жёсткими новые условия утильсбора
2:16
Авто

Новая шкала индексации утильсбора приведёт к росту цен на импортные автомобили почти в два раза, пишет "РГ". Эксперты рассказали изданию, как это повлияет на российский авторынок.

Автоэксперт Моржаретто назвал жёсткими новые условия утильсбора
Фото: freepik.com by tawatchai07, PDM

Ранее правительство утвердило долгосрочную шкалу индексации утилизационного сбора на автомобили, которая будет действовать до 2030 года. Первая индексация в размере 70-85% анонсирована уже на 1 октября, отмечает пресс-служба Минпромторга. В дальнейшем с каждого нового года ставка будет индексироваться на 10-20%. При этом повышение не коснётся россиян, которые сами ввозят машины для личного пользования, если объём двигателя авто не превышает 3 литров.

Автоэксперт Игорь Моржаретто назвал условия нового утилизационного сбора очень жёсткими. По словам эксперта, они подразумевают, что иностранные автопроизводители организуют своё производство в РФ, однако льгот на новые проекты нет. Итогом станет удар по рынку и сокращение бюджета, подчеркнул Моржаретто.

Главный редактор журнала "За рулём" Максим Кадаков отметил, что резкого повышения цен на легковые авто ждать не стоит, так как на складах ещё много нераспроданных машин. Дилеры не будут брать на себя затраты на индексацию, уверен эксперт. В теории ведущие производители могут взять на себя возмещение индексации, но пока о таких планах ничего не известно, добавил он. По словам Кадакова, в течение октября-ноября цены вырастут в среднем на 10%, однако продажи автомобилей не упадут.

"РГ" отмечает, что утверждённая шкала индексации утильсбора разгонит инфляцию, так как при резком подорожании автомобилей вырастут и цены на доставку, такси, продукты и т. д. При этом российский авторынок пока не в состоянии полностью удовлетворить потребности россиян и отказаться от импортных машин. А захотят ли иностранные производители строить заводы на территории РФ — большой вопрос, резюмирует автор.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Цена́ — количество денег, в обмен на которые продавец готов передать (продать) единицу товара.

Утилизационный сбор — платёж за утилизацию товара.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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